Neuer Klub statt Bushaltestelle

Jugendclub Kossenblatt 171211: Sturmschäden am Jugendclub Kossenblatt nach Sturm Xavier Anfang Oktober © Foto: Tatjana Littig

Larissa Benz

Kossenblatt (MOZ) Der Schock war groß, als im Herbst 2017 eine Pappel während des Sturms Xavier den Kossenblatter Jugendclub massiv beschädigte. Die Renovierungsarbeiten sind nun abgeschlossen, die Jugendlichen überglücklich.

Bei der Schlüsselübergabe muss Annabell Kirschke die Tränen unterdrücken: „Das hier ist unser zweites Zuhause“, sagt sie und blickt sich im renovierten Jugendklub Kossenblatt um. Innen fallen die frisch gestrichenen Wände auf, hinter der Theke können die Jugendlichen ab sofort kochen: Bürger spendeten einen Kühlschrank, eine Spülmaschine und einen Herd.

Große Teile des Treffpunkts konnten die jungen Kossenblatter nicht mehr nutzen, da 2017 eine Pappel auf das Dach fiel und das Gebäude stark beschädigte. „Ich stand davor und habe erst einmal geweint“, sagt Annabell Kirschke.

Das Gebäude war erst einmal unbenutzbar, ein neuer Treffpunkt nicht in Aussicht: „Wir haben uns dann teilweise an der Bushaltestelle getroffen, das war schon traurig für uns“, erzählt die 19-Jährige. Da sie allesamt verschiedene Schulen besuchen oder arbeiten würden, sei der gemeinsame Ort umso wichtiger für sie: „Am Wochenende oder in den Ferien waren wir eigentlich täglich hier“, sagt Celine Risch, die den Club regelmäßig besucht.

Nachdem eine Vergabe über ein Planungsbüro angesichts der vollen Auftragsbücher und auch wegen zu hoher Kosten zu lange gedauert hätte, kümmerte sich Ortsvorsteher Eberhard Krüger persönlich um die Angelegenheit.

Er organisierte örtliche Firmen, die sich der Renovierung annahmen: Dachdecker, Fliesenleger, Maler und Zimmerer kümmerten sich um das beschädigte Gebäude. Vor vier Wochen erst wurde die Elektrik eingebaut, die Außenbeleuchtung angebracht und der Nachtspeicherofen angeschlossen.

In dem letzten halben Jahr ist rund um das Gebäude viel passiert: Das massiv beschädigte Dach wurde erneuert, der Massivbau verputzt, der Dachkasten in Holzbauweise repariert. Auch die Decke, Fliesen und Fenster im Innenraum wurden erneuert. „Der Club ist jetzt schöner als vorher“, freut sich Annabell Kirschke.

Bei einem kleinen Rundgang führt Eberhard Krüger am Donnerstag auch Bürgermeister Gerd Mai und Tobias Kasparick vom Bauamt der Gemeinde Tauche über das Gelände. Er sei froh, dass Eberhard Krüger die Koordinierung der Firmen übernommen habe: „Personell wäre das bei uns im Bauamt nicht möglich gewesen“, betont Kasparick. Auch dass die Koordinierung ohne Planungsbüro so reibungslos funktioniert habe, sei erfreulich.

Bürgermeister Gerd Mai erinnert sich bei dem Rundgang noch an die Anfänge des Gebäudes: „Anfang der 1970er Jahre war das zunächst das Sportheim“, erzählt er. Später erst sei es dann von den Jugendlichen genutzt worden.

Dass der Jugendclub so aufwendig renoviert wurde, findet er durchaus gerechtfertigt: Kossenblatt sei schließlich einer der größten Orte der Gemeinde Tauche: „Hier lohnt sich eine solche Einrichtung wirklich.“ Das zeige auch der Zuspruch der Jugendlichen.

Der Club besteht aus drei größeren Räumen: Der erste nach dem Eingang ist mit einer Tischtennisplatte bestückt und wurde nicht verändert. Im zweiten Raum laden eine Theke und die neue Küche zum Verweilen ein.

Im dritten Teil, der massiv beschädigt wurde, glänzen neue Fliesen am Fußboden, eine lila Wand sorgt für einen Farbtupfer: „Diesen Raum haben wir bis jetzt eigentlich gar nicht so richtig genutzt“, gesteht Celine Risch (15). Zuvor sei es hier eher dunkel und ungemütlich gewesen.

Die Jugendlichen können den Treff ab sofort wieder für sich in Anspruch nehmen. Sie haben den Schlüssel dafür, können selbst entscheiden, wann sie dort sind: Im Gegensatz zu anderen Jugendclubs ist der Kossenblatter in Selbstverwaltung.

Als erste „Amtshandlung“ will die Gruppe die neue Küche testen: „Wir wollen jetzt hier richtig loslegen und kochen“, sagt Annabell Kirschke. Sie kann sich für die Zukunft auch vorstellen, Kinder in Kossenblatt anzusprechen und in den Club einzuladen: „Wir brauchen ja schließlich auch Nachfolger für später“, sagt sie und lacht.