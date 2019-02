Wasserstraßenamt saniert Brücken

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin wird im Bereich von Eisenhüttenstadt drei Brücken erneuern. Den Anfang macht die Fußgängerbrücke über den Oder-Spree-Kanal, die den VI. Wohnkomplex mit der Insel verbindet. Auch in diesem Jahr wird die Überführung über den Speisekanal ersetzt.

Die ersten Vorbereitungen haben schon begonnen, ein Baufeld wurde freigemacht: Die Fußgängerbrücke, die den VI. Wohnkomplex und die Insel verbindet und über den Oder-Spree-Kanal führt, ist dringend sanierungsbedürftig. „Die Betonunterbauten der vorhandenen Brückenanlage zeigen irreparable Schäden und müssen vollständig ersetzt werden“, erklärt Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes (WNA) Berlin. „Der Brü-ckenüberbau befindet sich noch in einem guten Bauzustand und wird für die Dauer des Ersatzneubaus der Unterbauten angehoben und später auf den erneuerten Brückenwiderlagern abgesetzt“, erklärt der Amtsleiter die Maßnahme.

Die Brücke müsse für die Dauer der Bauzeit für Radfahrer und Fußgänger gesperrt werden, kündigt Rolf Dietrich an. Voraussichtlich wird dies ab 25. März der Fall sein. „Der Schiffsverkehr auf dem Oder-Spree-Kanal wird nur tageweise beeinträchtigt“, so Rolf Dietrich.

Generaltunternehmer für die Bauleistung ist das Bauunternehmen Buckler Brücken- und Tiefbau gmbH aus Lebus. Das WNA rechnet mit Gesamtausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Die Maßnahme soll im Dezember abgeschlossen sein.

Das Bauwerk befindet sich im Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, muss deshalb auch vom Bund finanziert werden. Die Überführung wurde 1978 errichtet und heißt auch Diehloer Fußgängerbrücke.

An der Maßnahme ist auch im geringen Teilen die Stadt Eisenhüttenstadt beteiligt. Man werde die Gelegenheit nutzen und die Beleuchtung auf der Brücke erneuern, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung.

Bei einer anderen, wesentlich kleineren Brücke ist derweil die Stadt stärker beteiligt. So soll die Brücke über den sogenannten Speisekanal erneuert werden. Sie befindet sich im Bereich der ehemaligen Liegenschaft der Bundespolizei an der Unterschleuse. Die Überführung ist so marode, dass sie komplett ersetzt werden muss. Sie soll nach der Maßnahme so stabil sein, dass sie auch von Rettungsfahrzeugen passiert werden kann. Die Bauausführung und die damit verbundene Vergabe wird die Stadt Eisenhüttenstadt übernehmen. Im Haushalt der Stadt sind dafür rund 200 000 Euro eingestellt. Allerdings, so Michael Reichl, wird die Stadt das Geld später vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zurückerhalten. Denn auch der Speisekanal steht in direkten Zusammenhang mit dem Oder-Spree-Kanal. Über die Verbindung wird dem Kanal das Wasser wieder zugeführt, das beim Schleusungsvorgang an der Zwillingsschachtschleuse verloren geht.

Und noch eine dritte Brücke wird das Wasserstraßen-Neubauamt in Eisenhüttenstadt erneuern, wobei da noch viel Wasser den Oder-Spree-Kanal entlang fließen wird. Nachdem es jahrelang gefordert worden war, soll nun auch die Überführung an der Zwillingsschachtschleuse komplett ersetzt werden. Das Bauwerk ist momentan so marode, dass es für Lkw gesperrt ist, auch Busse dürfen dort nicht mehr fahren. Bis Ende dieses Jahres soll eine Planung für den Ersatzneubau vorliegen. Im nächsten Jahr ist dann vorgesehen, die Bauleistungen auszuschreiben. Gebaut werden könnte dann ab 2021, wahrscheinlich für eineinhalb bis zwei Jahre. Die letzten Kostenschätzungen lagen bei rund 2,5 Millionen Euro, dürften aber höher ausfallen.