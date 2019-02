Kontaktlos Einkäufe bezahlen

Anne Kräuchi, 54 aus Strausberg: Ich zahle am liebsten mit Karte, so behalte ich den Überblick auf meinem Konto © Foto: Annika Funk/MOZ

Kontaktlos gezahlt: Andreas Buchholz (61) aus Strausberg steht an der Kasse im Edeka Friedebold im Handelscentrum Strausberg und bezahlt seine Einkäufe bei Verkäufer Colin Rode (18). Er zahlt am liebsten kontaktlos mit seiner Smartwatch über Google Pay.

Annika Funk

Strausberg (MOZ) Die Bezahlungs-Möglichkeiten sind in Strausberg ganz unterschiedlich. Während es in einigen Läden nur möglich ist, bar zu zahlen, bieten andere das kontaktlose Zahlen mit dem Smartphone an. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg sieht die Schwierigkeiten vor allem in der unterschiedlichen digitalen Infrastruktur.

Wenn Andreas Buchholz einkaufen geht, dann trägt er immer seine Smartwatch am Handgelenk. Denn der 61-jährige Strausberger bezahlt seine Einkäufe am liebsten kontaktlos mit seiner Uhr. Diese ist mit Google Pay verbunden – einem elektronischen Geldbeutel. „Das funktioniert in der Regel ganz einfach“, sagt Buchholz. Jedoch sind in Strausberg noch nicht viele Geschäfte mit diesem System ausgestattet. „Aber bei Lidl und Hornbach zum Beispiel funktioniert das ganz ohne Probleme.“

Google Pay und Apple Pay zählen zu den sogenannten Walet-Apps, die das Einkaufen und Bezahlen unter anderem in großen Supermarkt-Filialen mit dem Smartphone und auch mit der Uhr vereinfachen sollen. Um das zu ermöglichen, wird in der jeweiligen App die Kreditkarte hinterlegt und beim Bezahlen an der Kasse das Gerät an das Kartenlesegerät gehalten. Mithilfe eines NFC-Chips, der Near Field Communication also Nahfeld­kommunikation, werden die Daten über Funk an das Terminal an der Kasse übertragen und die Transaktion durchgeführt.

Mit dem gleichen Prinzip funktionieren auch viele Giro- und Kreditkarten. Sowohl die Sparkasse als auch die Volks- und Raiffeisenbanken haben nachgerüstet und eine App für „Mobiles Bezahlen“ entwickelt, die sowohl mit einem NFC-fähigen Smartphone als auch mit der Bankkarte funktioniert.

„Im Grunde kann man überall dort mit dem Handy oder bestimmten Computeruhren bezahlen, wo auch kontaktloses Bezahlen mit der Bankkarte geht“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), Nils Busch-Petersen.

In Strausberg ist die digitale Infrastruktur in den Einkaufspassagen noch ganz unterschiedlich: Während einige Käufer sich noch dagegen wehren, mit Karte zu zahlen, arbeitet man in Shops wie Medi Max im Strausberger Handelscentrum bereits daran, das Karten-Terminal auch für Smartphones auszulegen. Und auch im Berliner Volksbank FinanzCenter in der Großen Straße in Strausberg ist die Nachfrage nach kontaktlosem Zahlen in letzter Zeit nach eigenen Angaben deutlich gestiegen.

Aktuell scheint das Bezahlen in bar oder mit Karte – unabhängig vom Betrag – zumindest in den Strausberger Geschäften noch ausgeglichen. Denn nur wenige Käufer bezahlen, wenn in den Geschäften möglich, kontaktlos mit dem Smartphone.

Ein Auftrag des Verbraucherministeriums hat ergeben, dass kontaktloses beziehungsweise bargeldloses Bezahlen auf dem Land oftmals nicht möglich ist. Vor allem in Bäckereien und einigen Restaurants sowie Blumenläden ist sogar die Möglichkeit der Kartenzahlung, auch in Strausberg, nicht immer vorhanden.

Der Geschäftsführer der HBB sieht vor allem die fehlende digitale Infrastruktur als Problem. „Wenn Sie nicht sicher sein können, dass die Verbindung während des Bezahlprozesses bestehen bleibt, dann zahlen Sie lieber anders.“