Duncker-Schüler wollen in die Top 10

Simone weber

Rathenow Ende September startete die Klasse 8b der Rathenower Duncker-Oberschule im Rahmen des jährliches Wettbewerbs der EMB Energie Mark Brandenburg in éine Energiesparmission. Während der ersten Etappe im November spürten die Schüler in ihrem Zuhause „Strom- und Energiefresser“ auf. Jetzt beendeten sie die zweite Etappe. Beim Kommunencheck nahmen die Schüler ihre Bildungseinrichtung unter die Lupe.

Klassenraum, Sekretariat, Sporthalle und Toiletten standen auf der Check-Liste. Unterstützung bekamen die Schüler durch Jens Hubald aus dem Bauamt der Stadt, der einige Verbrauchszahlen der Schule mitbrachte. „In den Räumen werden überall Leuchtstoffröhren verwendet“, so Benedikt. „Wir haben ausgerechnet, dass beim Austausch gegen LEDs rund ein Viertel des Stromverbrauchs eingespart werden könnte.“

Ein großes Einsparpotential sahen die Schüler auch bei der Computertechnik. „Unter anderem zur zentral gesteuerten Wartung und Software-Aktualisierung laufen alle PC der Schule nach Schulschluss im Stand-by-Betrieb weiter“, so Benedikt weiter.

Mit Hilfe der Berechnung des Wärmeverbrauchs pro Quadratmeter wurde der Energiekoeffizient der Schule ermittelt. Mittels eines Infrarot-Thermometers wurden die Raumtemperaturen gemessen. „Im Bezug auf die Wärmedämmung hat das über 100 Jahre alte Gebäude noch Reserven“, so Madi. „Aber auch das richtige Lüften der Unterrichtsräume bietet viel Einsparpotential bei Heizenergie.“

Auch Ideen zur umweltschonenderen Energieerzeugung und intelligenterem Energieverbrauch wurden entwickelt. „Windräder sind zwar eine ökologische Variante der Stromerzeugung. Aber Probleme sind beispielsweise die Lärmerzeugung und dass Vögel an den Windrädern immer wieder sterben. Auch Solaranlagen, wie flächig in der freien Landschaft sind nicht ideal“, trug Jessica vor. „Erzeugung von Energie mit Wasserkraft ist an der Havel kaum effizient möglich. Als ein weiteres Beispiel zur Erzeugung von Energie aus und in der Region sind Biogasanlagen. Auch Erdwärme ist eine gute Idee. Zudem könnte anfallende Abwärme intelligenter genutzt werden.“

Vor Auswertung der zweiten Etappe lag die 8b der Duncker-Oberschule, als einzige aus dem Havelland teilnehmende Schule, mit 68 Punkten noch auf dem drittletzten Platz unter den 26 teilnehmenden westbrandenburgischen Klassen. Mit 133 Punkten erreichte die 8b des Stahnsdorfer Gymnasiums bisher Platz 1 „Wir werden weiter kämpfen“, so Lehrerin Jana Brandstäter. „Unser Ziel ist ein Platz unter den Top 10.“

Die Finalrunde für die Achtklässler startet am 11. März. Das Finale der sechs besten Klassen wird am 11. April in Potsdam ausgetragen. Mehr Infos auf www.emb-gmbh.de.