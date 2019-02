Etwas Bauhaus in Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Vor genau 100 Jahren tagte die Nationalversammlung in Weimar. Am 11. Februar wählte sie Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten. Die Demokratie hatte sich durchgesetzt. Der Zeitgeist wurde in der Folge ein anderer, das hatte Einfluss auch auf Mode, Kultur und Architektur. Stichwort: Bauhaus 100. Im Jubiläumsjahr kann Rathenow auf zwei Stellen im Stadtgebiet verweisen: am Friedrich-Ebert-Ring und am Platz der Jugend.

„Im Jahre 2019 jährt sich zum 100. Mal die Gründung des Bauhauses – jener legendären Kunstschule, die durch ihre avantgardistischen Ideen als Wegbereiter der klassischen Moderne gilt“, wie auf www.bauhausmuseumweimar.de erklärt wird. Konkret ist der 6. April das Jubiläumsdatum. „Das 1919 in Weimar gegründete Staatliche Bauhaus steht für die Reform der Lebenswelt durch eine Gestaltung, die auf die Fragen ihrer Zeit Antworten gab. Diese Antworten setzten sich über die herrschenden Konventionen in der Lehre, der Theorie und der Praxis hinweg – und sind bis heute weltweit in der Kunst, der Grafik, dem Design, der Architektur und der Urbanistik eine herausragende Bezugsgröße.“

Überall, wo es Bauhaus gibt, beeilen sich die Kommunen, das nun darzustellen - natürlich auch Dessau, wohin die Schule 1925/26 umgezogen war und bis 1932 ihre Blütezeit erlebte. Im sich weniger am Thema interessiert zeigenden Rathenow ist die Bauhaus-Spurensuche auch interessant, da dort zwei Komplexe entstanden, in jeweils völlig anderen gesellschaftlichen Kontexten.

Aus Zeiten der Weimarer Republik steht am Friedrich-Ebert-Ring eine dreigeschossige Zeilenbausiedlung, für deren Errichtung (1929-1931) ein sehr bedeutender Vertreter des Bauhauses im sozialen Wohnungsbau zuständig war: Otto Haesler (1880-1962). Auf otto-haesler-initiative.de wird der Architekt mit den Worten zitiert: „Diese Siedlung betrachte ich in ihrer gelockerten Bauart, in ihrem glücklichen, Licht und Sonne atmenden Ausdruck – der Stadtwald tritt hier bis dicht an den breiten Ebertring heran – als eine meiner besten (...)“. Die Häuser wurden von 1994 bis 1996 saniert, wie auch auf einem Haesler gewidmeten Gedenkstein am Friedrich-Ebert-Ring zu lesen ist.

Auf diesem steht allerdings nicht, dass Otto Haesler es war, der ab 1946 den Wiederaufbau der zerstörten Rathenower Altstadt leiten sollte. Die 1950/1951 entstandenen Wohnbauten am Platz der Jugend blieben die einzigen, die der Architekt hier planen und realisieren konnte. Denn die Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau änderten sich nicht nur in dieser sozialistischen Stadt. Von Bauhaus wollte die DDR nichts mehr wissen, wie sich auch an der fortan favorisierten Wohnungsbauweise in Rathenow zeigt. Haesler war indes als Professor an die in Berlin-Mitte ansässige Bauakademie berufen worden. Ab 1953 lebte er in Wilhelmshorst bei Potsdam.