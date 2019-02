Juristin sieht mit Frauenquote Eingriff in Wahlrechtsgleichheit

dpa

Potsdam (dpa) Die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger beurteilt die gesetzliche Gleichstellung für Frauen und Männer auf den Listen für künftige Landtagswahlen in Brandenburg skeptisch.

„Das ist ein sehr, sehr intensiver Eingriff in die passive Wahlrechtsgleichheit, die in der Verfassung steht“, sagte die Düsseldorfer Professorin der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Wenn ich nach dem jetzt beschlossenen System zwei Listen habe und auf der einen dürfen nur Frauen oder Menschen des dritten Geschlechts und auf der anderen nur Männer und Menschen des dritten Geschlechts kandidieren, schließe ich die anderen aus, für die jeweilige Liste zu kandidieren.“

Nach dem bundesweit einmaligen Gesetz müssen die Brandenburger Parteien von Sommer 2020 an bei Landtagswahlen auf ihren Listen gleich viele Männer und Frauen als Kandidaten aufstellen. Transgender sollen entscheiden, ob sie auf der Männer- oder Frauenliste antreten. Damit gilt die Änderung des Wahlgesetzes noch nicht für die Landtagswahl am 1. September in Brandenburg.

„Man darf als Frau nicht auf einer Männerliste kandidieren und als Mann nicht auf einer Frauenliste, das heißt, man wird nicht gleichbehandelt. Im Ergebnis habe ich nur noch 50 Prozent der Chancen, auf einem Listenplatz zu kandidieren“, sagte Schönberger, die an der Humboldt-Universität zu Berlin promovierte.

„Die Befürworter sagen, der Eingriff ist gerechtfertigt durch das verfassungsrechtliche Gebot, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Natürlich ist es legitim, die Gleichstellung zu fördern, das steht explizit in der Verfassung. Aber Einschränkungen der Wahlrechtsgleichheit können aus meiner Sicht damit gerade nicht gerechtfertigt werden, weil das so ein zentrales demokratisches Element ist.“ Einschränkungen gerade an dieser Gleichheit würden nur aus zwingenden Gründen des Verfassungsrechts zugelassen - wie zum Beispiel die Fünf-Prozent-Hürde.

„Wir sind zwar nicht direkt im Wahlakt, sondern bei den Vorbereitungen zum Wahlakt“, erläuterte die Wissenschaftlerin. „Sie werden aber in Deutschland verfassungsrechtlich ganz ähnlichen Maßstäben unterstellt, weil die Parteien die wesentlichen Personalentscheidungen selbst treffen.“

Die Brandenburger Piratenpartei hatte angekündigt, gegen das sogenannte Parité-Gesetz beim Landesverfassungsgericht Beschwerde einzulegen. Das Gesetz schränkt nach ihrer Ansicht die Organisationsfreiheit der Parteien sowie das passive Wahlrecht ein und diskriminiert das sogenannte dritte Geschlecht der Transgender.

„Das politische Argument der Piraten kann ich nachvollziehen, dass man mit den zwei Listen gerade die Zweiteilung der Geschlechter zementiert, die man mit dem dritten Geschlecht aufbrechen wollte“, sagte Schönberger. „Die Frage ist, ob eine grundrechtliche Einschränkung darin zu sehen ist, dass die Betroffenen sich für eine Liste entscheiden müssen. Entsprechend lässt sich argumentieren, da sind wir aber auf absolutem Neuland.“

Die vorgesehene Ausnahme für bestimmte Parteien, die sich nur auf ein Geschlecht fokussieren, wäre aus Sicht der Juristin problematisch. „Dann hätte man wieder eine Ungleichheit“, sagte sie. „Das konterkariert das Ziel und baut eine weitere Ungleichbehandlung ein, weil normale Parteien anders behandelt werden als Parteien, die sich nur auf ein Geschlecht fokussieren.“