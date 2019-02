Reise in die Zeit von Pink Floyd

MOZ

Neuruppin (MOZ) Die Band Echoes nimmt das Publikum der Neuruppiner Kulturkirche auf eine Reise zur dunklen Seite des Mondes mit. Am Sonnabend, 16. März, tritt Echoes, die Coverband von Pink Floyd, in der Neuruppiner Kulturkirche auf. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Songs ihrer berühmten Alben „Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ und „The Wall“ werden zu hören sein. Neben einem umfassenden „Best Of Pink Floyd“ bringt die Band dabei ebenso fast in Vergessenheit geratene Werke zu Gehör. Das Konzert ist jedoch kein Nostalgietrip in die Pink-Floyd-Zeit. Vielmehr zeigen die Musiker mit Spielfreude, Liebe zum Detail und druckvollem Sound, dass alle Songs heute genauso faszinierend und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung. Die Show „Pink Floyd performed by Echoes“ ist eine eigens für die Band entworfene knapp dreistündige Inszenierung.

