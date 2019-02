Glienicker Trödelmarkt unter neuer Leitung

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Eine Glienicker Institution wird fortgeführt: Der Löwenberger Stephan Meyer-Breitländer übernimmt ab März die Leitung des beliebten Trödelmarktes. Jetzt hat er auch die entsprechenden Vertragsdokumente im Glienicker Rathaus unterzeichnet.

Der erste Markt findet am Sonntag, 3. März, statt (weitere Termine im Info-Kasten). „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bin sehr froh, dass der Trödelmarkt in gewohnter Form weiterhin stattfindet“, sagte Glienickes Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) nach der Unterzeichnung. Zuvor hatte Erich Schumacher 23 Jahre lang den Markt betrieben. Er war zum Jahresende 2018 in den Ruhestand gegangen. Daher ist sich Stephan Meyer-Breitländer der Bedeutung des Trödelmarktes bewusst.

„Ich werde die Veranstaltung in alter Tradition weiterführen“, versicherte er nach Angaben von Gemeindesprecher Arne Färber. Er sei hochmotiviert und voller Vorfreude. „Mir gefällt das Flair am Dorfteich außerordentlich gut. Und auch das Miteinander zwischen Besuchern und Händlern hat mir die Entscheidung, den Markt fortzuführen, leicht gemacht“, sagte Meyer-Breitländer. Zwischen ihm und Schumacher habe sich während der Übergangszeit ein „freundschaftlicher Draht“ entwickelt.

Der neue Betreiber, der vorher Miteigentümer der Veltener Wasserskianlage auf dem Bernsteinsee war, will den Glienicker Trödelmarkt möchte aber auch etwas Neues ausprobieren. So würde er gerne an einem Sonnabend vor dem eigentlichen Trödelmarkttermin Glienicker Vereine und Künstler einladen, sich an den Ständen zu präsentieren und ihre Objekte und Waren zu verkaufen. „Das ist ein Versuchsballon, und wir werden sehen, wie die Idee angenommen wird“, sagte Meyer-Breitländer. Ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.