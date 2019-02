Neue Ideen für die Kreispartnerschaft

MOZ

Dahme-Spreewald (MOZ) Die Kreispartnerschaft zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und seinem polnischen Partnerkreis Wolsztyn soll auch im Jahr 2019 weiter vertieft werden. Das ist das Ergebnis eines länderübergreifenden Arbeitstreffens, zu dem sich Vertreter beider Kreisverwaltungen im Lübbener Landratsamt getroffen haben.

Im Mittelpunkt stand dabei die Abstimmung für die Partnerschaftsaktivitäten 2019. Landrat Stephan Loge sagte dazu: „Die Weiterentwicklung der Pflege unserer guten Zusammenarbeit und freundschaftlichen Beziehungen mit Wolsztyn liegt uns sehr am Herzen. Wir sind uns einig, dass wir in Polen und Deutschland als wichtige Nachbarn in Europa vielen Herausforderungen gegenüberstehen, die wir nur gemeinsam bewältigen können“.

Der Partnerschaftskalender für das laufende Jahr enthalte vielfältige Aktionen und Veranstaltungshöhepunkte, wie gegenseitige Besuche von Unternehmern in den Partnerkreisen, eine deutsch-polnische Paddeltour durch den Spreewald, die 18. Internationale Jugendbegegnung „Wir in Europa – Jugend im Dialog“ und gegenseitige Besuche zum interkommunalen Erfahrungsaustausch ausgewählter Fachämter der beiden Kreisverwaltungen. Der partnerschaftliche Dialog findet auch anlässlich des Weltfrauentags und über den Europaverein Dahme-Spreewald statt.

Am 15. Februar wird Landrat Stephan Loge mit dem Kreistagsvorsitzenden Martin Wille und einer Delegation aus dem Landkreis Dahme-Spreewald der Einladung des polnischen Amtskollegen Jacek Skrobisz zum traditionellen Neujahrsempfang des Partnerlandkreises Wolsztyn folgen.

In Vertretung des polnischen Landrats Jacek Skrobisz begrüßte Dorota Gorzelniak vom Vorstandsbüro des Landkreises Wolsztyn das Intensivieren der partnerschaftlichen Verhältnisse über die Ländergrenzen hinweg. Der Landkreis Dahme-Spreewald hatte die Kreispartnerschaft zum polnischen Partnerkreis Wolsztyn am 23. Juni 2000 offiziell besiegelt und blickt damit auf ein 20-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr.