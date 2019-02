Do It Yourself: Keramik-Kunstwerke zum Valentinstag

Aileen Hohnstein

Marwitz In den Hedwig Bollhagen Werkstätten in Marwitz heißt es bald, Türe auf für die Liebe. Denn zum Valentinswochende, am Sonnabend den 16. Februar, haben Besucher die Möglichkeit, für ihre Liebsten ein Keramikkunstwerk zu bemalen.

Zum Verzieren der Keramikstücke werden diverse Alltagsgegenstände wie Tassen, Teller und Schalen zur Verfügung stehen. In den HB-Werkstätten wurden auch extra für den Besuchertag am Valtentinswochenende bereits Ostereier produziert. So haben kreative Besucher die Möglichkeit, schon kleine Osterpräsente vorzubereiten. Unter Anleitung geübter Kerammaler – so lautet die Berufsbezeichnung der Mitarbeiter, die fertig geformte Tonwaren unter anderem mit Farben und Glasuren verzieren – können sie sich in der Kunst des Dekorierens üben. Pro Stück kostet es ab zehn Euro. Im Anschluss werden die so hergestellten Unikate glasiert und in den Öfen der Werkstätten gebrannt. Ist die Keramik fertig, erhalten die Besucher nach einigen Tagen eine Benachrichtigung zum Abholen.

Wie die HB-Keramik Schritt für Schritt in den Werkstätten entsteht, kann auch in einer Werksführung erkundet werden. Diese werden bis 16 Uhr stündlich angeboten, die Gruppengröße wird maximal 15 Personen betragen. Pro Person werden fünf Euro berechnet, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren zahlen nichts.

Alle, die einfach nur im Werksverkauf schmökern wollen, können auf ein hübsches Fundstück hoffen – auf ausgewählte Kollektionen und Dekore von Hedwig Bollhagen gibt es Rabatte von bis zu 50 Prozent.

Der Werksverkauf in der Hedwig-Bollhagen-Straße 4 in Marwitz öffnet an dem Tag wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr.