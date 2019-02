Mann klaut im Vollrausch Fahrrad und landet in der Psychiatrie

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Ein 37-Jähriger hat im Vollrausch ein Fahrrad gestohlen. Weil er später Angstzustände bekam, wurde er in die Psychiatrie eingewiesen.

Der Mann wurde Donnerstagmittag von Zeugen dabei beobachtet, wie er an der Ernst-Thälmann-Straße ein an einem Hauseingang angelehntes Fahrrad nahm und losfuhr. Noch in derselben Straße ließ er das Rad vor seiner Haustür stehen und ging in seine Wohnung. Die hinzugerufenen Polizisten trafen den Mann in dessen Wohnung an. Weil es nach alkohol roch, musste der 37-Jährigen pusten: 3,5 Promille. Zur Entnahme eine Blutprobe wurde der Mann dann in ein Krankenhaus gebracht. Weil er dort Angstzustände bekam und psychisch auffällig wurde, wies ihn der Arzt in eine geschlossene Station ein. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls ermittelt.