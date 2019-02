Warnstreiks in Eisenhüttenstadt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Werkstraße sind die Banner an mehreren Stellen zu sehen und in der kommenden Woche werden Mitarbeiter von Betrieben in Eisenhüttenstadt beweisen, dass das Wort kampfbereit auf dem Banner nicht nur eine Parole ist: Unter anderem bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, bei ArcelorMittal Recycling bei VEO sowie Imperial Con-Pro Streiks soll gestreikt werden. Mit dem Warnstreik wollen die Mitarbeiter – neben denen bei ArcelorMittal sind es 570 in den anderen Betrieben – ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde unterstreichen, sagt Peter Ernsdorf, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen für rund 8000 Beschäftigte in der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Die IG Metall kann auf einen großen Rückhalt vertrauen, da der Organisationsgrad ziemlich hoch ist.

Die Gewerkschaft, so Ernsdorf, fordert sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weiterhin wird eine zusätzliche Urlaubsvergütung von 1800 Euro gefordert. Auch bei der Ausbildungsvergütung will die Gewerkschaft deutliche Verbesserung. Um die Attraktivität der Stahlindustrie bei jungen Menschen hoch zu halten und einem Fachkräftemangel in dieser Branche vorzubeugen, wurde eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen sowie die Vereinbarung einer Verhandlungsverpflichtung zu dual Studierenden gefordert. Die zusätzliche Urlaubsvergütung soll 600 Euro betragen.

Begründet werden die Forderungen mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung. Die Tarifverhandlungen haben am 28. Januar begonnen. (lö)