Überraschende Trennung vom Tourismusverein

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Fremdenverkehrsverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee und die erst seit Herbst dort tätige Geschäftsführerin Silke von Lonski haben sich in gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung voneinander getrennt. Das hat der Vereinsvorsitzende, der Friedländer Bürgermeister Thomas Hähle, auf Nachfrage bestätigt. Für eine Übergangszeit habe man sich mit der früheren Geschäftsführerin Kathrin Paul-Weckewitz auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die neue Mitpächterin des Bootshauses übernehme stundenweise Geschäftsführungsaufgaben.

Wie die Arbeit des Vereins, der unter anderem die Touristinformation im Beeskower Rathaus und das Älteste Haus betreibt, künftig organisiert wird, ist offen. Hähle will darüber mit dem Vereinsvorstand Ende Februar/Anfang März beraten. Einen genauen Termin gebe es noch nicht. Er plane aktuell nicht, die Geschäftsführerstelle einfach wieder auszuschreiben, man müsse grundsätzlich über die Strukturen nachdenken und diskutieren. Hähle versicherte, dass der Verein alle eingegangenen Verpflichtungen einhalten werde. Dazu gehöre auch, die im Erlebnisführer, den von Lonski wesentlich miterarbeitet und Ende Januar selbst präsentiert hatte, angekündigten Veranstaltungen durchzuführen. Darunter sind besondere Stadtführungen und Fontane-Touren in der Region. Auch die Einschränkungen der Öffnungszeiten der Tourisinformation seien nur vorübergehend, so Hähle. (gar)