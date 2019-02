Winter-Wurf in Kienbaum

Kerstin Bechly

Kienbaum (MOZ) Im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum Kienbaum finden am Wochenende die NorddeutschenMeisterschaften im Winterwurfstatt. Gemeldet haben Athleten von der U 16 bis zu den Senioren W 65/M 80 aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in den Disziplinen Diskus, Speer und Hammer. In der Teilnehmerliste stehen etliche Leichtathleten der IGL Schöneiche, aber auch die für den SC Neubrandenburg startende ehemalige Fürstenwal-derin Claudine Vita. Die 22-jährige EM-Vierte des Vorjahres hatte zuletzt beim Indoor-Istaf inBerlin starke 62,07 Meter erzielt.

Geworfen wird in Kienbaum auf dem Wurfplatz und aus dem Wurfhaus.