Aufruf aus der Lokalpolitik: Kita-Eltern können Dampf ablassen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die einen mögen das Essen nicht. Die anderen haben etwas an den Öffnungszeiten auszusetzen. Das Personal, das Gebäude, das Konzept: Es gibt viele Bereiche in Neuruppiner Kitas und Horten, die Eltern nicht gefallen können. Die Fraktion CDU/FDP im Stadtparlament möchte nun herausfinden, wo genau der Schuh drückt.

Die Fraktion will die Neuruppiner Verwaltung damit beauftragen, eine Evaluation in allen städtischen Horten und Kitas zu starten. Gemeint ist, dass Eltern Fragebögen bekommen, die anonym ausgefüllt werden können. Darauf darf dann die Kritik geäußert werden, die vielleicht schon lange auf der Zunge liegt. Dem Vorsitzenden der Neuruppiner CDU, Michael Gayck, ist davon schon einiges zu Ohren gekommen, wie er im jüngsten Sozialausschuss schilderte. Die Qualität in den Kitas sei immer wieder Thema. „Ich höre regelmäßig von Eltern, dass gewisse Sachen in den Einrichtungen nicht so laufen wie sie sollten“, so Gayck. Es müsse nicht immer nur über bloße Zahlen gesprochen werden. Wichtig sei es jetzt, die Eltern einmal direkt zu fragen, was verbessert werden muss. „Die Unzufriedenheit in einigen Einrichtungen ist sehr, sehr groß“, weiß der CDU-Politiker. Das liege nicht nur immer an den Erzieherzahlen, sondern mitunter auch an anderen Bedingungen. „Es wäre wichtig, dass wir einmal ein Bild bekommen, was die Eltern bewegt“, so Gayck.

Der Antrag der Fraktion auf eine Evaluation ist erst einmal offen gestellt. Die Verwaltung soll laut Gayck die Möglichkeit bekommen zu überlegen, wie sie vorgehen möchte. „Ich stelle mir aber schon vor, dass ein Fragebogen erstellt wird.“ Michael Gayck schwebt ein anonymes Verfahren vor, bei dem die Eltern „einfach mal ein bisschen Dampf ablassen können“. Wie viele Eltern finden das Essen schlecht? Wie ist die Stimmung der Erziehungsberechtigten bei Kita und Hort? Diese Fragen sollen beantwortet werden. Er selbst hat eine Verschlechterung der Qualität in den Einrichtungen festgestellt. „Aber das ist meine subjektive Empfindung“, so Gayck. Jedoch glaubt er, sagen zu können, dass früher das Angebot größer war, mehr mit den Kindern gemacht wurde und diese stärker angeleitet wurden.

Sozialdezernent Thomas Fengler hat „grundsätzlich kein Problem“, dass solch eine Umfrage unter Eltern gemacht wird. Im nächsten Sozialausschuss will die Verwaltung einen Vorschlag für einen Fragebogen vorlegen. Der Sozialausschuss stimmte schon einmal zu. Über den Antrag der CDU/FDP-Fraktion diskutiert aber am 25. Februar noch der Hauptausschuss. Das letzte Wort haben die Stadtverordneten am 11. März.