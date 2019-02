Diebe wollten 51 Tüten Pistazien stehlen

MOZ

Neuruppin (MOZ) Diebe wollten am Donnerstagabend in Neuruppin 51 Tüten Pistazien stehlen.

Eine Kassiererin eines Discounters an der Trenckmannstraße bemerkte die Männer gegen 20 Uhr. Diese gingen zügig Richtung Ausgang. Einer trug eine größere Tasche bei sich, die prall gefüllt war. Die Frau lief hinterher und holte die beiden auf dem Parkplatz ein. Der Mann mit der Tasche wollte mit einem Fahrrad flüchten, stürzte aber. Er ließ das Diebesgut zurück. Der andere lief in Richtung See davon. Die Zeugin beschreibt ihn als zirka 40 Jahre alt und bekleidet mit einer orangefarbenen Mütze sowie einer braunen Jacke. Der Dieb auf dem Fahrrad hatte einen Dreitagebart. Er trug eine blaue Jacke und eine Mütze. Hinweis nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.