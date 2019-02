Zukunft für Frankfurter Löwenkinder gesichert

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist die gute Nachricht zum Wochenende: Der Verein Löwenkinder hat das Grundstück und das Haus 5 auf dem alten Klinikumsgelände gekauft. Es soll zu einer palliativen Kindertagespflege ausgebaut werden. Eine hoffnungsvolle Perspektive für Familien mit schwerstkranken Kindern.

Axel Geisler öffnet die Tür zum Anbau. „Vorsicht, nicht stolpern“, sagt der Koordinator der Löwenkinder. Auf dem Boden liegen alte Rohre und Kabel, dazu jede Menge Bauschutt und Tapetenreste. Durch die Wände und Decken dringt Feuchtigkeit. Es sieht nach viel Arbeit aus. Doch Axel Geisler zeigt die Räume mit Stolz. Denn sie gehören seit einigen Wochen dem Verein.

„Wir sind überglücklich und dankbar für das Entgegenkommen des Oberbürgermeisters und der Stadtverordneten“, sagt Peggy Zipfel, Geschäftsführerin des Frankfurter AWO-Kreisverbandes und Vorstandsmitglied bei den Löwenkindern. Bis vor kurzem gehörte die Liegenschaft in der Heilbronner Straße 1 der Stadt. Das Klinikum war Mieter, stellte dem Verein die Räume im Erdgeschoss des Hauses 5 jedoch kostenlos zur Verfügung – mehr als vier Jahre lang.

„Als wir hörten, dass die Stadt alles verkaufen will, wurde uns angst und bange“, erzählt Peggy Zipfel. „Wir haben uns dann auch nach einem neuen Standort umgeschaut. Doch das Löwenhaus liegt so zentral und hat noch dazu den wunderschönen Park. Das wollten wir nicht aufgeben.“ Die Verhandlungen mit der Stadt glückten. Gegen eine Summe, über die Stillschweigen vereinbart wurde, kaufte der Verein das Gebäude samt Anbau, Garagen und Park, in dem sich auch eine kleine Gedenkstätte für verstorbene Löwenkinder befindet; 14 sind es seit 2014. „Wir haben viel vor. Als Eigentümer können wir nun endlich die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten und Erweiterungen angehen“, freut sich Peggy Zipfel.

Das große Ziel: eine Kindertagespflege mit palliativer, beschwerdelindernder Ausrichtung. Mädchen und Jungen mit lebensverkürzenden Erkrankungen wie Krebs sollen tagsüber in dem Haus – in dem jetzt noch die Psychiatrische Institutsambulanz des Klinikums mit untergebracht ist – bestmöglich medizinisch-pflegerisch und psychosozial versorgt, die Familien entlastet und optimal unterstützt werden.

„Die Zeit drängt“, sagt die AWO-Chefin und verweist auf einen Pflegenotstand, über den öffentlich wenig gesprochen werde. „Er betrifft schwerstkranke und somit pflegebedürftige Kinder und deren Eltern, die daran verzweifeln, dass sie in ihrer Not kaum Unterstützung bekommen.“ Die Versorgungslücke in der Kinderpflege sei größer als bei der Pflege von Senioren. Dabei benötigten Kinder eine ganz besondere Betreuung. „Sie haben andere Bedürfnisse, wollen leben, lernen, einfach teilhaben.“

Der Verein will die Versorgungslücke schließen und dafür auch Personal ausbilden lassen. Peggy Zipfel und Axel Geisler rechnen damit, dass die Vorplanungen sowie die Abstimmungen mit den Kostenträgern gut eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen. Unterstützung bekommt der Verein von der Hochschule Neubrandenburg, die die Erarbeitung des Konzepts wissenschaftlich begleitet. Für die Umsetzung des Modellprojekts wird ein Kredit benötigt. Doch zuvor soll der brachliegende Anbau des Gebäudes in Eigenregie umgestaltet und saniert werden, damit die bisherige Vereinsarbeit weitergehen kann.

Die Löwenkinder sind eine einzigartige Frankfurter Erfolgsgeschichte, an der Hunderte, wenn nicht Tausende ihren Anteil haben. Dabei fing im Mai 2014 alles mit einer Hiobsbotschaft an: Die Björn Schulz Stiftung schloss das Kinderhospiz in der Heilbronner Straße 1. Viele Familien standen praktisch über Nacht ohne Unterstützung da. Doch Frankfurt rückte zusammen. Für Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten, die trotzdem ihr Leben leben wollen – und dafür kämpfen wie die Löwen. Die AWO knüpfte damals mit weiteren sozialen Trägern das Löwenkinder-Netzwerk, aus dem 2015 ein Verein wurde. Er hielt die Hospiz- und Palliativarbeit für betroffene Mädchen und Jungen am Leben. Und das bis heute. Zurzeit werden 70 Familien aus Frankfurt, Oder-Spree und Märkisch-Oderland betreut. Der Verein berät, hilft und entlastet Eltern, bietet Therapien an, organisiert Urlaubsfahrten für Familien, erfüllt Kinderwünsche – die manchmal die letzten sein können. Eine enge Zusammenarbeit gibt es zudem mit dem aufsuchenden Kinderpalliativ-Team um die engagierte Kinderärztin und Vereinsmitbegründerin Dr. Antje Nimtz-Talaska; es ist das einzige in Brandenburg.

Überhaupt ginge ohne einen großen Unterstützerkreis nichts. Der laufende Betrieb wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Unzählige Menschen haben dafür bereits Kuchen gebacken und verkauft, im Kollegenkreis Geld gesammelt oder bei Veranstaltungen auf Eintrittsgelder verzichtet. Zu den fleißigsten Spendensammlern und Botschaftern gehört Axel Schulz. „Man weiß gar nicht, bei wem man sich zuerst bedanken soll“, sagt Axel Geisler. Ob Klinikum, Schulklassen, Stiftungen, Betriebe, Behörden oder Einzelpersonen – „jeder Euro ist wichtig“. Das gelte ebenso für Sachleistungen oder ehrenamtliche Arbeitsstunden. Auf letztere setzen sie auch bei der Sanierung des maroden Anbaus – Axel Geisler, Peggy Zipfel und ihre Mitstreiter können es kaum abwarten, endlich damit loszulegen.

Spendenkonto: Löwenkinder Frankfurt (Oder) e.V.; IBAN: DE 97 1705 5050 1101 3543 01; Sparkasse Oder-Spree; Verwendungszweck: Löwenkinder-FFO