Letzte Handgriffe am Stand

Annette Herold

Erkner (MOZ) Bevor die Messegäste kommen, muss alles fertig sein: Ralf Striegler und André Roellenbeck haben am Freitag in der Erkneraner Stadthalle den Stand der Grünheider LHS Bau GmbH hergerichtet. Heute und morgen findet dort die Messe Oder-Spree-Bau 2019 statt. LHS ist Stammgast, präsentiert sich in diesem Jahr aber an einem deutlich größeren Stand. Dieses Unternehmen baut Einfamilienhäuser, andere Aussteller widmen sich dem Einbruchsschutz oder dem Treppenbau. Die Messe ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.