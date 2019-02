Kontrolle muss sein

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mag sein, dass das Lernen am heimischen Küchentisch nicht unbedingt mit Bildungsdefiziten einhergeht und womöglich auch Vorteile mit sich bringt.

Doch die Nachteile sind nicht zu unterschätzen. Insbesondere die Tatsache, dass sich Kinder im Heimunterricht nicht unter Gleichaltrigen beweisen müssen, kann sich auf spätere Sozialkontakte im Berufs-, aber auch im Privatleben verheerend auswirken.

Doch das eigentliche Problem am Lernen zu Hause ist, dass der Staat keinen Einfluss auf das hat, was die Eltern ihren Kindern beibringen. Und auch keine Kontrolle darüber, ob sie ihnen überhaupt etwas beibringen. Gewiss muss nicht in jedem Fall des Heimunterrichts eine Kindeswohlverletzung vorliegen. Aber es wäre auch nicht ausgeschlossen, dass manche Kinder ohne diese Art der staatlichen Kontrolle vernachlässigt würden und auf der Strecke blieben.