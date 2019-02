Ministerpräsident kommt zum Bürgerdialog

Jörg Matthies

Prenzlau/Schwedt (MOZ) Brandenburgs Landesregierung geht am Dienstag auf Reisen und berät in der Uckermark. Nach den Beratungen in der Kreisverwaltung haben zahlreiche Minister weitere Termine in der Uckermark. Und unter dem Motto „Zur Sache, Brandenburg“ stellt sich am Abend dann Ministerpräsident Dietmar Woidke in einem öffentlichen Bürgerforum den Fragen der Einwohner.nutzte im Vorfeld die Chance zu einem Gespräch mit dem Landesvater.

Herr Woidke, Bürgerdialog des Ministerpräsidenten – ist das eine „Erfindung“ in der bereits angelaufenen HOCHzeit des brandenburgischen Wahlkampfes oder wie?

Nein. Als Ministerpräsident bin ich ständig im direkten Austausch mit den Menschen im ganzen Land – natürlich auch in der Uckermark: Kurz vor Weihnachten war ich in Flieth-Stegelitz, Anfang Februar bei den Freiwilligen Wehren in Wismar und Kunow und jetzt beim 50. Jubiläum der Gartzer-Carnevals-Gesellschaft im Kanonenschuppen! Das war ein großer Spaß. Der Bürgerdialog ist schlicht ein zusätzliches Gesprächsangebot.

Die „Kabinett vor Ort“-Sitzungen mit den Landkreisen, wie jetzt am Dienstag in Prenzlau, haben eine gute Tradition. Wir setzen uns an einen Tisch und stellen gemeinsam die Weichen, um unser Land weiter voran zu bringen. Und ich freue mich auf meine erste Arbeitssitzung mit Landrätin Karina Dörk.

Die anschließenden Bürger-­dialoge sind ein Angebot, um ganz konkrete Probleme zu erfahren und darauf auch möglichst Antworten zu geben. Es zeigt sich, dass viele Menschen in unserer digitalen Welt den direkten Austausch wollen. Und das ist gut so. Und wir wollen ganz bewusst dem Vorwurf begegnen, dass sich die Politik zu weit von den Menschen und ihren täglichen Themen entfernen würde. Miteinander offen zu sprechen verbindet und schafft gegenseitiges Verständnis – das Lebenselixier einer demokratischen Gesellschaft.

Wie konkret können die Uckermärker fragen, wie konkret wird der Ministerpräsident antworten können?

Alle Themen sind erlaubt, jede Frage möglich – ob Straßenausbau und Bahnverbindungen, ärztliche Versorgung oder Breitband. Dazu lade ich die Uckermärker gemeinsam mit Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl herzlich ein. Ich freue mich auf einen fairen Dialog und will möglichst konkret antworten.

Und wenn es eher persönliche Anliegen sind, nehme ich mir gerne auch nach der offenen Diskussionsrunde noch Zeit. Natürlich brauchen wir auch Kritik, denn sie bringt uns weiter. Und umgekehrt wird es manchmal auch Antworten geben, die nicht jeden zufrieden stellen.

Was aber niemandem hilft und nichts besser macht, sind „Shitstorm“ oder sich verbal nur „Luft zu verschaffen“. Dann rückt ein tragfähiger Kompromiss schnell in weite Ferne, das kennt wohl jeder aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis. Was wir brauchen, ist wieder mehr gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Deshalb sind mir die persönlichen Kontakte und Fragen in den Bürgerdialogen so wichtig.

Wie lange nimmt sich Dietmar Woidke an diesem Abend Zeit und begleiten ihn zum Bürgerdialog auch Fachminister?

In der gemeinsamen Frage- und Diskussionsrunde haben wir gute 90 Minuten Zeit – bei Bedarf auch länger; danach lassen wir den Abend langsam ausklingen für Einzelgespräche. An Bürgerdialogtagen gibt es keine Anschlusstermine, die Zeit gehört allen, die mit mir sprechen möchten. Aus dem Kabinett wird sicher Verkehrsministerin Kathrin Schneider dabei sein.

Aus den Augen – aus dem Sinn? Was passiert mit den unbeantworteten Fragen im Nachgang?Wie kommen die Uckermärker eventuell später zu Antworten?

Keine Sorge: Wer fragt, bekommt auch eine Antwort. Natürlich kann es Fragen geben, die nicht aus dem Stegreif zu beantworten sind. Diese Fragen nehme ich mit nach Potsdam und sie werden von dort aus beantwortet. „Zur Sache, Brandenburg!“ heißt unser Motto: Ich bin gespannt, was die Uckermärker alles bewegt und freue mich auf einen konstruktiven Austausch.

Der Bürgerdialog mit Ministerpräsident Dietmar Woidke am 12. Februar beginnt um 19 Uhr im Foyer der Uckermärkischen Bühnen Schwedt – Einlass ist ab 18.15 Uhr, der Eintritt ist frei.