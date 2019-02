357 Euro für die Jugendfeuerwehr

Cornelia Link-Adam

Letschin (MOZ) Aufgeregt sind am Donnerstagabend Feuerwehr-Gemeindejugendwart Christian Zupp, Jugendwart Sybille Manthei und etliche Mitglieder wie Pauline, Lara und Dennis in die Sparkasse geeilt. Aus den Händen von Geschäftsstellenleiterin Annico Hormann konnten sie einen Scheck über 357 Euro entgegen nehmen.

Zusammen gekommen war die Summe aus den Verkäufen der Sparkassen-Kalender 2019, welche seit Ende Oktober im Letschiner Geldinstitut angeboten wurden. 250 Stück gab es, die letzten zwei Exemplare bekamen die Ausgezeichneten als Geschenk mit. Verkauft wurde der Kalender für mindestens einen Euro das Stück, „aber viele haben auch mehr, sogar Scheine in die extra für die Gemeindejugendfeuerwehr Letschin aufgestellte Box eingeworfen“, berichtete Sparkassen-Chefin Annica Hormann, deren Unternehmen die ehrenamtliche Tätigkeit gern unterstützt.

Über die Summe waren Gemeindejugendwart Christian Zupp und sein Team sehr erstaunt und bedankten sich bei allen Kalender-Käufern. Verwendet wird es für das zehnjährige Bestehen der Jugendfeuerwehr am 1. Juni. Am Kindertag soll es ein Fest für die ganze Familie, ab 13 Uhr auf dem Marktplatz Letschin geben. Man will die Feuerwehr mehr ins Bewusstsein der Bürger rücken. Los geht es mit einem Autokorso durchs Dorf, dann werden etliche der 32 Jugendwehrmitglieder Vorführungen zeigen. Auch die zehn Betreuer und Jugendwarte bringen sich ein und Vereine präsentieren sich. Abends gibt es eine Disko mit Show-Einlagen.