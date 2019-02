Helmut Musick

Beeskow (MOZ) Die Anstoßzeit für das Vorbereitungsspiel der Fußballervon Preußen Beeskow gegen Kreisoberligist SG Wiesenau am Sonnabend auf dem Hybridrasen-platz im Sportzentrum wurde um eine Stunde vorverlegt: von 15 auf 14 Uhr. Für die Gastgeber aus der Landesklasse Ost ist es nach dem 2:5 gegen die SG Müncheberg der zweite Test in Vorbereitung auf die Rückrunde, die Wiesenauer hatten zuletzt 3:5 gegen den Müllroser SV verloren.

Den Preußen steht anschließend eine harte Woche bevor: Am Dienstag empfangen sie Blau-Weiß Briesen, am Donnerstag, ebenfalls ab 19 Uhr, wird der Test gegen den FSV Union Fürstenwalde II (beide Landesliga Süd) nachgeholt, und wieder nur zwei Tage später ist mit Union Booßen noch einmal eine Mannschaft aus der Ostbrandenburgliga in Beeskow zu Gast.