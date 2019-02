Lucy Rösicke ist „Schönste Brandenburgerin 2018“

Th. Messerschmidt

Brandenburg/Havelland (MOZ) Was hat Lucy Rösicke mit Marie Christin Dettloff und Marie Theres Böhm gemein. Sie kann sich mit dem Titel „Schönste Brandenburgerin“ schmücken. Was Marie Christin in der Jahresauswertung 2016 gelang und Marie Theres 2017, schaffte Lucy als eine der 40 Kandidatinnen des Jahres 2018. Im Januar 2019 waren die BRAWO-LeserInnen aufgerufen, online auf www.moz.de/brawo für ihre Favoritin abzustimmen, was zahlreich geschah. Insgesamt 8.909 Stimmen wurden abgegeben, wovon Lucy ein gutes Drittel auf sich vereinigen konnte.

Tagelang sah es nach einem knappen Duell zwischen Kandidatin 5 (Lucy) und 7 (Eileen) aus. Doch im Schlussspurt konnte sich die Havelländerin noch recht deutlich absetzen. Am Ende stehen für sie 3.125 Stimmen zu Buche und für Eileen Großer als Zweitplatzierte 2.655. Platz drei eroberte mit immerhin noch 807 Klicks Letizia Stimming – die junge Mutter stammt aus Brandenburg an der Havel, arbeitet als ausgebildete Pflegefachkraft in Beelitz-Heilstätten. So wie sie, hatte sich jede Kandidatin in aller Kürze vorgestellt. Eileen Großer verriet beispielsweise: „Ich bin 20 Jahre jung und lebe schon seit meiner Geburt in Brandenburg an der Havel. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, die mir viele gute Erfahrungen bringt und meine Persönlichkeit stärkt. Meine Freizeit verbringe ich mit meinen Freunden, meiner Familie und meinem Hund.“ Nunmehr darf sie als „Schönheits-Prinzessin“ durchs Leben schreiten – Lucy Rösicke als „Schönheits-Königin“. Sie hatte sich den BRAWO-Leserin im Februar des Vorjahres 19-jährig vorgestellt, dass sie „im schönen Havelland in Mögelin“ wohnt. Und: „Zu meinen Hobbys zählen Volleyball, Schwimmen, ins Kino gehen und natürlich auch Shoppen mit meinen Freundinnen.“ Was aus ihrer Botschaft „zurzeit mache ich mein Abitur in Rathenow“ geworden ist und in welchen der über 150 möglichen Geschäfte in Brandenburg an der Havel sie ihr Preisgeld anlegen möchte, verraten wir nach der Gewinnübergabe.

Jedenfalls wird die „Schöne Brandenburgerin 2018“ alsbald bei der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft der Kommune empfangen, um von deren Chef Thomas Krüger die ausgelobten 500 Euro in Form von City Schexs in Empfang zu nehmen. BRAWO wird dabei sein und in Erfahrung bringen, ob sich Lucys Abitur-Plänen Berufs-Träume anschließen, was sie mit den City Schexs vorhat und ob sie sich gern als Werbegesicht des Fashion Days 2019 sehen würde. Denn die Qualifikation für die Endauswahl hat sie mit dem BRAWO-Titel „Schönste Brandenburgerin 2018“ schon gemeistert.

Herzlichen Glückwunsch den schönsten Brandenburgerinnen und herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen!