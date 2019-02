Gemeinsamer Skiausflug nach Oberwiesenthal

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Die Wintersportbedingungen in den deutschen Mittelgebirgen sind derzeit sehr gut. Und so bieten Holzinger Sport und Schmetterling Reisen am 24. Februar einen Tagesausflug in die InterSkiRegion Fichtelberg-Klinovec nach Oberwiesenthal an. Wintersportler können dort die Abfahrtspisten für Ski und Snowboard nutzen, in die Loipen gehen, rodeln oder winterwandern.

Mit dem Bus geht es um 4.30 Uhr vor den Lenné Passagen los, in Müllrose kann zugestiegen werden. Die Ankunft am Abend wird gegen 22.30 Uhr sein. In Oberwiesenthal bestehen in der Fichtelberghütte Möglichkeiten zum Umziehen und zur Gepäckaufbewahrung.

Im vergangenen Jahr haben über 40 Interessierte aus der Region ein ähnliches Angebot genutzt. (keb)

Anmeldung: bei Schmetterling Reisen www.vielurlaub.de/tagestour-wintersport, Tel. 0335 3870561 oder Holzinger Sport, Tel. 0335 526724