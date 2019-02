Oderturmlauf und Oderschwimmen auf Juni vorverlegt

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein randvolles Sport- und Fortbildungsprogramm bietet der Stadtsportbund in diesem Jahr wieder den 78 Mitgliedsvereinen und nichtorganisierten Sportlern. Bewährtes wird fortgesetzt. Wichtige Änderungen betreffen das Oderschwimmen und den Oderturmlauf, die bereits im Juni stattfinden.

Von der Talentiade für den Nachwuchs bis zum deutsch-polnischen Seniorensportfest sind im Jahresprogramm des Stadtsportbundes Frankfurt zehn Veranstaltung sowie zehn Aus- und Fortbildungskurse aufgelistet. Die sportlichen Wettbewerbe finden zu den gewohnten Terminen statt – mit zwei Ausnahmen: dem Oderschwimmen und dem Oderturmlauf. „Das Oderschwimmen zum Stadtfest Anfang Juli musste wegen des Niedrigwassers oft abgesagt werden. Wir hoffen, dass dies im Juni anders ist“, begründet Stefan Köber, Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Spannend wird zwar sein, wie Schwimmer den neuen Termin, der mit dem 8. Juni auf Pfingstsonnabend fällt, annehmen – „aber eine andere Lösung war wegen anderer Veranstaltungen zeitnah nicht möglich“. Köber sieht die Verlegung als einen Test mit neuem Image. „Dazu arbeiten wir eng mit der Sportboot-Marina zusammen. Denn dort wird diesmal das Ziel sein, wird die Siegerehrung stattfinden und kann man bei Essen und Trinken noch verweilen. Wir können uns gut vorstellen, dass Zuschauer die Schwimmer vom Start am Ziegenwerder entlang dem Oderufer begleiten und an der Marina begrüßen“, beschreibt er eine Überlegung. Für die Sportler wird ein Shuttle zurück zum Start eingerichtet.

Im Juni statt im August wird auch der 18. Oderturmlauf stattfinden – zeitgleich am 16. Juni mit dem Töpfermarkt auf dem Brunnenplatz. Überlegungen für einen anderen Termin gab es zwischen Stadtsportbund und Centermanagement schon lange, um den Lauf publikumswirksamer einzubinden. „Zum Töpfermarkt ist immer was los in der Stadt, wir erhoffen uns dann mehr Trubel und Zuschauer“, sagt der Geschäftsführer und berichtet weiter, dass sich der Oderturmlauf einer immer größeren Beliebtheit erfreut, seit er Teil des bundesweiten Towerrunning-Cups ist. „Die ersten Anmeldungen gibt es schon. Johannes Gabbert wird scharfe Konkurrenz bekommen“, mutmaßt Stefan Köber mit Blick auf den Zehnfachsieger.

Des Weiteren will sich der SSB dem Thema Para-Sport verstärkt widmen, inklusivem Sport überhaupt. „Wir wollen jetzt mit Vereinen den Bedarf besprechen und Tendenzen klären“, sagt Stefan Köber. Cottbus habe sehr gute Erfahrungen gemacht. „In Frankfurt gibt es das noch gar nicht.“ Köber merkt aber auch an, dass Behindertensport und Inklusion schwerer umzusetzen seien als gedacht. Mit dem Projekt MIA – Mehr Inklusion für alle des Behinderten-Sportverbandes Brandenburg habe der Stadtsportbund im vorigen Jahr viele Partner sensibilieren können und Fortschritte erreicht, auch wenn nach außen hin noch nicht so viel zu sehen sei. „Unsere Mitarbeiterin Victoria Fritzsche hat sich zu dem Thema fortgebildet und leitet eine Projektgruppe. Wir haben einen Runden Tisch mit Ansprechpartnern aus der Stadt und dem Land gebildet. So ist ein Netzwerk entstanden. Wenn wir den Behindertensport bei unseren Aktivitäten immer im Hinterkopf haben, ist das schon ein großer Schritt “, beschreibt der Geschäftsführer. Inzwischen habe es auch eine zweitägige Fortbildung mit Vertretern von Vereinen und der Wichern Diakonie Frankfurt gegeben. Vorschläge wurden gesammelt, die auch die Lebenshilfe Frankfurt einbeziehen.

Fortsetzen wird der Stadtsportbund sein Angebot an Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter. Der nächste Grundlehrgang beginnt am 22. Februar. Dafür können die Vereine noch Teilnehmer melden – im Vorjahr waren die Lehrgänge fast aus den Nähten geplatzt.

In Sachen Präventionskursen bietet SSB-Partner Jürgen Holzäpfel Laufseminare im Mai und September an. Da sie das Siegel Sport pro Gesundheit führen, werden bis zu 80 Prozent der Kosten durch die Krankenkasse erstattet. Ein Nordic-Walking-Kurs ist bei entsprechender Nachfrage angedacht.

Und nachdem der neue Fitness-Parcours an der nördlichen Oder-Promenade so gut angenommen wird, wird an einem weiteren Vorhaben für Sport im Freien gearbeitet. Köber erklärt:„Wir wollen einen Calistenics-Parcours errichten. Es gibt Nachfragen, weil man sich hier noch vielseitiger betätigen kann als beim unterschwelligen Fitness-Parcours“. Noch ist kein geeigneter Standort gefunden, da an den Untergrund besondere Anforderungen gestellt werden. Auch die Finanzierung ist noch nicht vollständig gesichert, aufgrund des notwendigen Fallschutzbodens wird mit einem fünfstelligen Betrag gerechnet. „Unser Ziel bleibt es aber, diesen Parcours 2019 zu realisieren“, so Köber. Unter Dach und Fach ist dagegen die Zukunftswerkstatt MAX. Die Abkürzung steht für Move, Art und Xchange. Das Angebot will Sport mit Kunst bzw. Musik verbinden. Im Mai werden Musiker des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt und Karateka von Blau-Weiß einen Workshop veranstalten.