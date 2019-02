Lichterfelde feiert zweimal Fasching

MOZ

Lichterfelde Der Lichterfelder Faschingsverein lädt auch in dieser fünften Saison zur Faschingsfeier ein. Am 16. Februar ab 20 Uhr steigt in „Omas Speisekammer“ die erste große Faschingssause, am 23. Februar dann die zweite Party. Das diesjährige Motto der beiden Veranstaltungen lautet „Meilensteine der Filmgeschichte“. Unter den Gästen werden daher sicherlich James Bond, Marilyn Monroe, Crocodile Dundee, Sisi und weitere legendäre Filmgrößen und Hollywoodstars zu sehen sein. Unter der Telefonnummer 0151 12770851 können Karten vorbestellt oder am 11. Februar vor Ort gekauft werden.

Bereits seit 1992 organisieren die Schorfheider unter dem Dach des LFV das bunte Treiben in Lichterfelde.