Kerstin Unger

Passow (MOZ) Bürgermeister Walter Henke hat in der Gemeindevertretersitzung all jenen gedankt, die die Gemeinde auf der Grünen Woche in Berlin vorgestellt haben. Dort hatten Passow und das Amt Oder-Welse den Staffelstab als Ausrichter des diesjährigen Brandenburger Dorf- und Erntefestes vom Amt Neuzelle übernommen und sich mit einem Bühnenprogramm präsentiert.

Bei den Auftritten der Passower Schüler und der Playback-Show von Bon Vital hatten die Besucher ihren Spaß. Zeitweilig war an der Bühne kein Duchkommen. Alle wollten die Darbietungen sehen“, schwärmte der Bürgermeister. „Wenn wir das Landeserntefest mit solchem Elan weiter vorbereiten, wird es gut gelingen.“

Den Staffelstab präsentierte der Ortsvorsteher Silvio Moritz jetzt stolz der Gemeindevertretung.