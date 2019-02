MOZ

Bernau Zu einer Zeit- und Weltreise auf den Spuren des Schwertkampfes lädt die Stadt Bernau im März wieder ein. Zu erleben sind Gladiatorenkämpfe wie im alten Rom, wilde Wikinger, stolze Ritter, tapfere Musketiere, verwegene Landsknechte, geheimnisvolle Ninja, edle Samurai und mystische Nihangs“, wirbt Bernd Eccarius-Otto, Chef der Bernauer Briganten. Die Schwertkämpfer, die sich schon am 9. März zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Training treffen, werden am Sonntag, dem 10. März, von 10 bis 17 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle, Heinersdorfer Straße 52, dem Publikum ihr Können zeigen.