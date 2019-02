Sich etwas für die Zukunft ausmalen

Eva-Martina Weyer

Vierraden (MOZ) Der Burgturm soll gerettet und das Sanitärgebäude des Sportvereins dringend erneuert werden. Die Vierradener haben noch mehr Wünsche. Doch das Geld reicht nicht für alles. Die Stadtverwaltung Schwedt fragt die Einwohner jetzt: Was ist am wichtigsten? Wie soll sich Vierraden entwickeln?

Der Ortsbeirat von Vierraden hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft des Ortes. Eine lange Ideenliste ist entstanden. Der Marktplatz, auf dem das traditionelle Tabakblütenfest begangen wird, soll gestalterisch aufgewertet werden. Das Sanitärgebäude am Sportplatz braucht dringend zeitgemäße Duschen und Umkleideräume. Außerdem müssten doch endlich der alte Burgturm und das Rathaus angepacktwerden.

Die Botschaft ist in der Schwedter Stadtverwaltung angekommen. Stadtplaner Frank Hein sagt dazu: „Wir wollen wissen, was den Einwohnern am wichtigsten ist und warum. Das müssen wir in die gesamte Stadtentwicklung einordnen. Die Einrichtungen müssen ja auch alle betrieben werden. Außerdem müssen wir den Bürgern in anderen Stadtteilen vermitteln, warum wir in Vierraden investieren. Das ist viel Kommunikation.“

Hein nennt als Beispiel den Burgturm. Den habe die Stadt gesichert. Aber soll er auch für Interessenten begehbar sein? Soll er nachts angestrahlt werden?

Ein weiteres Beispiel sei das Gebäude am Fußballplatz. „Der VfL ist ein durchaus prosperierender Verein. Aber die Grundstücke dort gehören der Stadt nicht. Wenn wir bauen, dann besser nur auf eigenem Land“, erläutert Hein. Er hat außerdem zu bedenken, für welchen Vorschlag man Fördermittel akquirieren kann. Ohne sie sei die Stadt schnell bei einem siebenstelligen Eurobetrag angelangt für ein Bauvorhaben und das könne sie nicht leisten. „Diese ganze Komplexität wollen wir abarbeiten. Das ist mehr als nur Bauen. “

Weil manchmal der Blick von Außen gut ist, hat Schwedt die Planungsfirma Context beauftragt, die Bedürfnisse der Vierradener zu erfragen und in eine Reihenfolge zu bringen. Ralf Hoppe von Context war 2018 mehrfach in Vierraden, hat mit Einwohnern gesprochen und sagt: „Es wird Zeit, dass man sich konzeptionell Gedanken macht, wie sich der Ort entwickeln soll. Den Bürgern muss klar sein, dass die Mittel endlich sind und man die wichtigsten Vorhaben benennen muss.“

Deshalb hat Context für den 13. Februar in den Kirchsaal Vierraden eingeladen. Bürger können sagen, was ihnen als dringlich erscheint und Anregungen für die künftige Entwicklung ihres Ortes geben. Vierraden war bis 2003 noch selbstständige Stadt und hat heute 883 Einwohner. Zum Vergleich: Criewen hat545 und Hohenfelde 200 Einwohner. Im Schwedter Stadtteil Neue Zeit leben 5600 Menschen.

Solche Befragungen zur Stadtentwicklung gibt es gerade häufig in Städten und Dörfern unserer Region. Burkhardt Körtge ist Vorsitzender des Ortsbeirates Vierraden und sagt: „Ich bin gespannt auf die Bürgerbeteiligung. Das Mitmachen von Jung und Alt ist gefragt.“