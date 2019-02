Votum gegen Änderung der Windplanung

Olav Schröder

Bernau/Eberswalde (MOZ) Im Streit um die Herausnahme ´der Windeignungsgebiete Wandlitz, Klosterfelde, Prenden und Neukünkendorf aus der Regionalplanung hat sich der Planungsausschuss gegen einen Überprüfungsantrag ausgesprochen. Der Antrag zielt darauf, die Folgen für die Gesamtplanung abzuklären.

Eine endgültige Entscheidung über den Antrag des Regionalrats Bernd Hartwich ist mit dem Votum des Planungsausschusses noch nicht gefallen. Die ablehnende Empfehlung richtet sich an die Regionalversammlung Uckermark-Barnim, die den Windplan 2016 beschlossen hatte.

Hintergrund von Hartwichs Antrag sind die Bestrebungen von Bürgerinitiativen und Kommunalpolitikern, die Ausweisung der vier Eignungsgebiete rückgängig zu machen. Als Grund wird dafür unter anderem angeführt, dass eine unvollständige Datengrundlage zur Ausweisung der Gebiete geführt habe. So wird beispielsweise darüber diskutiert, dass im Prendener Windeignungsgebiet (WEG) der Schwarzstorch zumindest bis vor zwei Jahren gebrütet haben soll, dies aber nicht anerkannt worden sei.

Die Bestrebungen, die WEG in dem Plan zu streichen, hatten bislang keinen Erfolg. Gegen die Aufhebung der vier Windfelder wird angeführt, dass dann die Gültigkeit des gesamten Plans in Frage steht, da sich dadurch zugleich die gesamte zur Verfügung stehende Fläche für Brandenburgs Energiekonzept verringere. Steht jedoch der gesamte Windplan zur Disposition, wird eine ungeordnete Aufstellung von Windkraftanlagen befürchtet.

Letzten Endes habe lediglich die Sorge um den Bestand des Gesamtplans dazu geführt, dass die einzelnen Eignungsgebiete von der Regionalplanung nicht aufgehoben wurden, erläuterte Rainer Ebeling, Sprecher der Bürgerinitiatve Crussow, die Beweggründe für den Antrag des abwesenden Bernd Hartwich. Darüber hinaus gehe es bei der aufhebung der vier WEG nicht um eine Änderung der naturschutzrechlichen Kriterien, sondern um eine Anpassung an die aktuelle Situation.

Claudia Henze, Leiterin der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim, verwies auf unverständliche Terminologie in dem Antrag, unterstrich aber, dass eine Neuplanung die Überprüfung des Gesamtkonzeptes erfordere. Einen neuen Gesamtplan habe die Regionalversammlung aber bereits abgelehnt. Sollte das Konzept dennoch wieder aufgemacht werden, könnte es geschehen, dass neue Windeignungsgebiete auszuweisen sind.

Der Ausschussvorsitzende Frank Bretsch erinnerte daran, dass die beschlossene Windplanung ohne die vier Eignungsgebiet unwirksam werde, der Plan aber in seiner ursprünglichen Form beklagt werde.

Schließlich sprachen sich bei einer Zustimmung fünf Mitglieder des Planungsausschusses gegen den Überprüfungsantag aus.

Bereits in der Einwohnerfragestunde war des Eignungsgebiet Prenden Thema. Der Prendener Ortsvorsteher Hans-Joachim Aufge wies auf die Erkenntnisse zum Vorkommen des Schwarzstorches hin. Angesichts des aktuellen Planungsstands für die Aufstellung von vier Windrädern in dem WEG sei die Regionalplanung nicht der richtige Ansprechpartner. Die Ausweisung des WEG durch die Regionalplanung bedeute nur, das in diesem Bereich Windkraftanlagen aufgestellt werden können, so Claudia Henze. Ob dies auch tatsächlich geschehen darf, sei Gegenstand des soeben beschlossenen Bebauungsplan- und Genehmigungsverfahrens. Mit sichtlicher Ungeduld reagierte der Wandlitzer Regionalrat Hans-Jürgen Klemm. Die Unterlagen zum Schwarzstorch seien schon wiederholt eingereicht worden.