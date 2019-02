360-Grad-Wende in die digitale Zukunft

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Virtuelle Stadtrundgänge, digitale Verwaltungen, interaktive Kommuni-­kation – das sind Zukunfts-­visionen, die ein junges IT-Unternehmen aus Angermünde schon jetzt Realität werden lässt. VR Easy entwickelt innovative Lösungen für Digitalisierung im ländlichen Raum.

Kommune 4.0 – das ist die digitale Stadt der Zukunft, die ein junges Unternehmen in Angermünde auf den Erfolgsweg bringen will. Innovation und Kleinstadt, Digitalisierung und Bürgernähe, moderne Medien und Nachhaltigkeit, das sind für Waldemar Wegner, Gründer von VR Easy, keine Widersprüche, sondern neue Chancen für modernes Standortmarketing, staubfreie Internetpräsentation und reibungslose Kommunikation ohne Umwege.

Der Bürger kann sich virtuell durch das Rathaus klicken, Behördengänge mit dem Handy erledigen, sich mit 360-Grad-Videos durch Orte, Landschaften, Museen, Hotels, Firmen, Vereine führen lassen, sich über geplante Projekte visuell informieren oder auf Bürgerplattformen live mitdiskutieren. Das sind nur einige Möglichkeiten, die die innovativen Software-Tüftler entwickeln und anbieten. VR steht für virtual reality, easy für einfach. Man entwickelt hochwertige virtuelle Rundgänge, die sich einfach und zeitsparend in Webseiten einbauen und bedienen lassen.

Das Unternehmen hat sich vor drei Jahren als kleine Agentur für Online-Marketing gegründet und ist inzwischen auf sieben Angestellte plus ebenso viele Freischaffende gewachsen. Das Team ist bunt gemischt von jung bis älter, von Uckermärkern, Großstädtern, IT-Spezialisten und künstlerisch ambitionierten Grafikern, die eine gemeinsame Vision verbindet: Ländliche, als strukturschwach geltende Regionen in Sachen Digitalisierung fit zu machen und in eine Vorreiterrolle zu bringen.

VR Easy ist in das Startup-Programm TechBoost der Telekom aufgenommen worden, das innovative Technologien unterstützt. Die in Angermünde entwickelte patentreife, cloudbasierte Software ist weltweit einzigartig und lässt sich immer weiter entwickeln, erklärt Waldemar Wegner. Klassische Webseiten seien sehr pflegeaufwendig und teuer. VR Easy biete als Dienstleister mit ihrer neuen Softwarelösung völlig neue vielseitige Möglichkeiten für moderne Internetpräsentation, die sich mit einem Klick mit aktuellen 360-Grad-Fotos und -Videos verknüpfen lassen.

Für die Angermünder Feuerwehr hat VR Easy bereits eine eindrucksvolle Webseite mit 360-Grad-Rundgängen erstellt, die durch das Feuerwehrdepot führen, die Jugendfeuerwehr bei einer Übung begleitet und moderne Technik vorstellt. Diese Visualisierung vermittelt Informationen viel lebendiger und emotionaler, als herkömmliche Fotos und Texte. Für die Stadt Angermünde poliert VR Easy die etwas altbackene Internetpräsenz modern auf und bietet 360-Grad-Stadtrundgänge, die auf die Ortsteile erweitert werden können. Noch im Februar soll die neue Webseite an den Start gehen und mit ihr auch ein virtuell „begehbares“ Rathaus öffnen, das Bürgern künftig Wege ersparen soll. Auch eine Bürgerplattform wird eingerichtet, auf der aktuelle Themen visualisiert werden können, um Informationen anschaulicher zu vermitteln und eine interaktive Kommunikation zu ermöglichen. „So kann der Bürger künftig einfach mit dem Handy Behördengänge erledigen“, sagt Waldemar Wegner.

Bei der Uckermärkischen Rettungsgesellschaft kann man per Mausklick eine virteulle Fahrt in einem Rettungswagen erleben. Auch Gewerbetreibende haben Interesse angemeldet, für die VR Easy ein modernes Online-Marketing mit 360-Grad-Rundgängen entwickelt, die sich mit nur einem Klick mit direkten Shopping- und Buchungsfunktionen verknüpfen lässt.