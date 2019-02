Schulbücher digital statt gedruckt

Thomas Berger

Strausberg Die Digitalisierung schreitet auch an den Schulen mit großen Schritten voran. Viele Bildungseinrichtungen verfügen zwar über einen guten technischen Standard, doch lähmt gerade zu langsames Internet oftmals noch das volle Ausschöpfen der Potenziale.

Aus Sicht von Edelgard Pecher hat das neue Zeitalter längst begonnen – das traditionelle Schulbuch in der gedruckten Form wird es zwar weiterhin geben, räumt die Leiterin des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen (EGN) ein. Aber eben mehr im Hintergrund, denn viele Unterrichtsinhalte ließen sich online abrufen. Gerade hat sie für ihre Schüler einen Satz von 150 Tablets angeschafft, berichtet sie. Die Geräte werden den Familien unter anderem in einem Leasingmodell angeboten. 13 Euro pro Monat, darin enthalten im Paket zum Beispiel auch gleich eine Versicherung.

Für Edelgard Pecher ist dies der Einstieg in die Unterrichtsgestaltung der digitalen Zukunft. „Denn die Tablets kommunizieren auch mit unserem Tafelsystem“, wie sie sagt. Also jenen sogenannten Smartboards, mit denen zumindest das EGN bereits gut ausgerüstet ist, wie auch eine Arbeitsgruppe des Kreisschülerrates zum Thema Digitalisierung an den Schulen gerade in einer ersten, noch unvollständigen Aufstellung festgestellt hat.

Schülervertreter wie Schulleiterin sind sich aber noch in einer anderen Einschätzung vollkommen einig: Es hakt derzeit vor allem beim schnellen Internet. Ohne eine entsprechend hohe Leistungsstärke der Datenverbindung nutze die ganze schöne neue Technik letztlich nichts. „Wir haben ja im Bereich Sekundarstufe I unser Projekt Medien, wollen auch eine Cloud einrichten. Dafür brauchen wir aber eine bessere Anbindung“, hob sie dieser Tage auch noch einmal gegenüber Bürgermeister Ansgar Scharnke (Die Parteilosen) die Dringlichkeit hervor.

Enormes Einsparpotenzial sieht Edelgard Pecher in den digitalen Vernetzungen. Schon bei den Büchern, für die allein der Kreis als EGN-Schulträger pro Jahr insgesamt um die 35 000 Euro ausgebe. Die 28 Euro Eigenanteil der Familien noch nicht einmal einberechnet. Natürlich kosten auch digitale Inhalte. Doch sei eine Online-Jahreslizenz für ein Schulbuch, also eine Art E-Book, deutlich billiger als die gedruckte Variante, gibt sie zu bedenken. Wörterbücher, Duden und anderes seien ebenfalls als kostengünstige Apps erhältlich.

Gudrun Thiessenhusen, die Schulleiterin des Oberstufenzentrums (OSZ) als größte Bildungseinrichtung im Kreis, sieht das ganz ähnlich. Zumal beim OSZ, unter dessen Dach sich bekanntermaßen verschiedene Bildungsgänge und Schulformen vereinen, der Digitalisierungsdruck vielleicht sogar noch etwas ausgeprägter sei als andernorts: „Wir haben ja zum Beispiel unsere angehenden Bankkaufleute und Kaufleute für Büromanagement, die arbeiten inzwischen im Grunde ausschließlich am Rechner. Berufliche Bildung ist nicht mehr das, was sie vor 15 Jahren war. Jeder redet von Industrie 4.0, da muss sich also auch an den Berufsschulen entsprechend etwas tun.“

Bereits drei Jahre sei es her, seit die Bundesregierung – damals noch unter Johanna Wanka als zuständige Ministerin – den Bildungseinrichtungen das nötige Geld für eine Digitali-sierungsoffensive versprochen habe, blickt Gudrun Thiessenhusen zurück. Zumindest teilweise gehe es voran. Dank eines Förderprogramms vom Land hat auch das OSZ kürzlich Tablets erworben, die jetzt über die Winterferien von den Fachleuten entsprechend eingerichtet würden.

Hinsichtlich der Ausstattung mit Smartboards & Co. könne sich auch das OSZ nicht beklagen, sagt die Schulleiterin. Doch sie plagen die gleichen Sorgen wie ihre Amtskollegin in Neuenhagen: „Es gibt täglich Beispiele aus dem Unterricht, dass unsere vorhandene Internetanbindung nicht ausreicht.“ Wenn eine große Zahl von Schülern zugleich mit den Laptops ins Netz gehe, breche diese ebenso zusammen wie bei anderen Gelegenheiten, wenn das gleichzeitige Laufen von Videos auf mehreren Tafeln mit entsprechend hohem Datenstrom zu Buche schlägt. Wie am EGN ist die Hoffnung nun auf den vom Kreis beschlossenen Breitbandausbau, der ganz vorneweg den Schulen zugute kommen soll, groß. Auch mit den in der Stadt Zuständigen habe es schon Gespräche in dieser Sache gegeben, berichtet Gudrun Thiessenhusen.

Die Umstellung auf das digitale Zeitalter bringt im Detail verschiedenste Herausforderungen mit sich. Schülervertreter bemängeln, dass nicht überall die Lehrkräfte schon fit für die neuen Anforderungen und Möglichkeiten sind. Zumindest für ihre Schule sieht OSZ-Chefin Gudrun Thiessenhusen auf Nachfrage das Kollegium da aber auf einem guten Weg. „Voriges Jahr haben wir uns diesem Thema bei der Lehrerkonferenz schwerpunktmäßig gewidmet“, erklärt sie. Gleiches sei auch demnächst wieder geplant. „Die Intensivierung der Medienkompetenz bei Schülern und Lehrern“ sei als Ziel festgeschrieben und mit geeigneten Maßnahmen untersetzt. Externe Weiterbildungsangebote gehören dazu, einen Großteil mache aber auch die interne Ausbildung von Kollegen für Kollegen aus: „Ich denke, dabei haben wir im Vergleich der Schulen sogar eine Vorreiterrolle.“

Dass neue Technikanschaffungen an einer Schule untereinander kompatibel sind, lasse sich gewährleisten, merkt EGN-Chefin Edelgard Pecher zu diesem Aspekt an. Allerdings gebe es zu den Geräten seitens der zuständigen Stellen keine allgemeingültigen Vorgaben. Theoretisch könne es also vorkommen, dass bei einem Schulwechsel beispielsweise das aus Neuenhagen mitgebrachte Tablet mit einem anderen Smartboardsystem als am EGN nicht problemlos kommunizieren kann. Die schöne neue Zeit mit dem in verschiedenen Geschwindigkeiten voranschreitenden Ausstattungsgrad hat auch da ihre Hürden und Fallstricke.