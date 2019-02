Öffentliche Toiletten bleiben geschlossen

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Es ist gar nicht lange her, dass Manfred Baumbach aus Booßen seinem Besuch von außerhalb stolz seine Stadt zeigte. Bei einem langen Spaziergang führte er die Gäste durch die historische Fischerstraße, über den Ziegenwerder, die Oderpromenade entlang bis zur Lebuser Vorstadt. Dann gab es ein dringendes Problem: Ein stilles Örtchen war zu späterer Stunde am Wochenende weit und breit nicht aufzutun.

Die Anlage am Zehmeplatz ist geschlossen, ebenso die an der Rosa-Luxemburg-Straße – und das bereits seit über einem Jahr. Die zahlpfichtigen und gut gepflegten Toiletten am Oderturm sind am Samstag nur von 9 bis 16 Uhr offen und am Sonntag durchgehend geschlossen. Nur am Bahnhof gibt es Toiletten, die durchgehend geöffnet sind. „An einem Sonntag ist dann die einzige Möglichkeit, ein WC in einem Restaurant aufzusuchen – das ist allerdings auch nicht die beste Lösung“, sagte Manfred Baumbach am Freitag.

Bürger und Touristen leiden unter dem Problem, wie bei einer Umfrage vor Ort klar wird. „Die Reisebusse kommen an und die Leute wissen nicht, wo sie hinsollen“, beobachtete Brigitte Angelov-Block von ihrer Wohnung in der Großen Oderstraße. „Vor allem die älteren Frankfurter leiden unter dem Dauerärgernis“, meint Sieglinde Grüning am Zehmeplatz. Täglich sind dort zur Mittagszeit viele ältere Frankfurter mit dem Rollator unterwegs. Viele von ihnen wohnen nach eigener Auskunft im Stadtzentrum und können notfalls in ihre Wohnungen flüchten, aber gerade für Leute von außerhalb bleibt es ein Problem.

Vor Ort wird die Ursache dafür schnell klar: „Die Öffentliche Toilettenanlage bleibt wegen Vandalismus geschlossen“, steht auf einem Schild an den Toiletten am Zehmeplatz und in der Rosa-Luxemburg-Straße. „Beide Anlagen, die bis 2017 täglich durch städtische Mitarbeiter gereinigt wurden, waren bereits am Folgetag wieder derart verschmutzt, dass eine Reinigung unzumutbar geworden ist“, teilte Stadtsprecherin Kora Kutschbach auf MOZ-Anfrage mit.

Ferner hätten Benutzer mit Holzscheiten und Ästen regelmäßig das Schließen der Toiletten verhindert, um so eine kostenlose Weiternutzung zu ermöglichen. „Ebenso diente die Anlage des Öfteren als Ort für Übernachtungen“, teilte die Stadt mit.

Ein weiteres Problem ist der bauliche Zustand. Die geschätzten Reparaturkosten in Höhe von 60 000 Euro könnten sich nach Aussage von Kutschbach gegenwärtig nicht durch das zuständige Zentrale Immobilien Management der Stadt (ZIM) im Haushalt einordnen lassen. „Inwieweit diese jedoch Schutz vor Vandalismus bietet, ist nicht einzuschätzen“, so die Sprecherin. Für eine ständige Überwachung fehle der Stadt aber das Personal.