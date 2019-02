Ärger über qualmenden Schornstein am Fontaneweg

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Ein qualmender Schornstein sorgt am Fontaneweg in Birkenwerder für Unmut in der Nachbarschaft. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Wenn die 90-jährige Nachbarin von Gerrit und Pavla Becker ihr Mietshaus heizt, stinkt es bei ihnen im Haus wie in einer Räucherkammer. Denn der Rauch aus dem Schornstein zieht besonders bei Westwind direkt in ihr Haus. „Obwohl die Fenster geschlossen sind, kommt der Qualm durch alle Ritzen“, erzählt Gerrit Becker verzweifelt. Er spricht von „unzumutbaren Zuständen“ und befürchtet massive Auswirkungen auf die Gesundheit.

Dabei hat der Eigentümer des an die alte Dame vermieteten Hauses inzwischen alles vorschriftsmäßig errichtet. Das war vor einem Jahr noch nicht der Fall. Im Herbst 2016 wurde eine neue Anlage – eine Kachelofenluftheizung – in Betrieb genommen. Allerdings hatte der Schornstein nicht die vorgeschriebene Mindesthöhe. Das hat Bezirksschornsteinfeger Lutz Tornow festgestellt. Der Schornstein musste auf Anordnung des Landkreises Oberhavel um einen Meter erhöht werden. Die Öffnung muss die Oberkanten von Fenstern, die sich im Umkreis von 15 Metern befinden, überragen.

Genützt hat das nichts. Deshalb haben sich Familie Becker und ihre Nachbarn, Familie Stock, hilfesuchend an Landrat Ludger Weskamp und an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) gewandt. In dem Antwortschreiben aus dem Oranienburger Bauordnungsamt heißt es unter anderem, dass die geschilderte Situation ohne Zweifel sehr ärgerlich sei, die Behörde aber keine weitergehenden Befugnisse habe, die Rauchbelästigung zu beenden. Die Anlage befinde sich heute in einem den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Zustand, die vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestätigt wurde. Das Landratsamt in Oranienburg hat den Vorgang deshalb an das Ordnungsamt im Rathaus Birkenwerder weitergeleitet.

Dort wird jetzt geprüft, ob überhaupt und wie den vom Qualm betroffenen Anliegern im Fontaneweg geholfen werden kann. Anfang der Woche fand dazu bereits auf Anregung unserer Zeitung ein Vor-Ort-Termin statt.