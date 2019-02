Kuhstall vom Gutshof als Begegnungsstätte

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Nachdem die Gemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung auch über die Neuerrichtung der Begegnungsstätte diskutiert hatte, hat der Heimatverein Kontakt zur Begegnungsstätte gesucht und den Gutshof als mögliches Domizil ins Spiel gebracht. Schließlich gebe es einen Beschluss der Gemeindevertretung von 2014, den Gutshof als Begegnungsstätte für den Ort zu entwickeln, so Heimatvereinschefin Hannelore Korth. Und da Volkssolidarität und Begegnungsstättenverein im August bei einer Runde mit Vereinen zur Zukunft des Guthofs nicht dabei gewesen seien, habe man bei einer ersten Zusammenkunft im Januar schon einmal die Möglichkeiten kurz vorgestellt.

Das Pächterhaus werde für diese Zwecke kaum reichen, erläuterte die Vereinsvorsitzende, aber der Kuhstall könnte hergerichtet werden – mit teilbarem Saal mit Bühne, Küche und Nebenräumen. Am kommenden Mittwoch um 14 Uhr will ihr Verein bei einer öffentlichen Runde in der Begegnungsstätte vorstellen, was möglich ist, um den historischen Gutshof zum Begegnungsort für alle Generationen weiterzuentwickeln. Auch eine Diskussion ist vorgesehen. Hannelore Korth sieht in jedem Falle Eigenständigkeit von Volkssolidarität und Begegnungsstätte auch auf dem Gutshof gewahrt. „Wir haben mit unseren Veranstaltungen und anderen Nutzern genug zu tun“, sagte sie.(ufo)