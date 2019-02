Beeindruckt von Wirtschaftsstandort

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hat sich nach Besuchen bei PCK, Leipa und Verbio für eine weitere Unterstützung des Wirtschaftsstandortes durch die Landesregierung ausgesprochen. Er zeigte sich beeindruckt von Ausmaß und Größe der Schwedter Industrie.

„Zum Glück waren wir im Auto unterwegs“, scherzte der Minister, „das hätten wir zu Fuß gar nicht an einem Tag geschafft.“ Der neue SPD-Minister zeigte sich nach Betriebsrundfahrten und Besichtigungen der PCK-Leitwarte und der neuen Leipa-Papiermaschine 5 sichtlich beeindruckt von den Ausmaßen der Industrieparks in Schwedt, von den Dimensionen der Produktion sowie ihren hohen Qualitätsanforderungen. „Das ist den meisten Menschen im Land gar nicht bewusst, welche gewaltige Wirtschaftsproduktion hier stattfindet“, so Steinbach. Ein Großteil des Verkehrs in Brandenburg und Berlin würde stillstehen, wenn PCK sein Benzin, Diesel oder Kerosin nicht liefert.

Das imponierte dem Minister ebenso wie die riesigen Massen Papier, die bei Leipa im Umlauf sind und sich von Alt- zu hochwertigem Verpackungspapier verwandeln. Steinbach: „Was ich hier gesehen habe, ist absolut vorzeigbar.“ „Ich würde sogar von Hidden Champions sprechen.“ Als solche werden relativ unbekannte größere Unternehmen bezeichnet, die in ihrer Branche Marktführer sind.

Mit seinem Parteifreund Mike Bischoff, der ihn nach Schwedt eingeladen hatte, war der neue SPD-Minister zu einem Arbeitsbesuch mit der Schwedter Industrie zusammen gekommen. Die Geschäftsführer von PCK, Verbio und Leipa sowie Bürgermeister Jürgen Polzehl nahmen sich einen Tag lang Zeit, dem Minister die Industrieunternehmen und Ansiedlungspotenziale vorzustellen. Dabei gaben sie dem Regierungsvertreter auch deutliche Erwartungen zur weiteren Entwicklung der Region mit auf den Weg nach Potsdam.

PCK-Chef Wulf Spitzley bekräftigte, wie wichtig die Themen Infrastruktur- und Glasfasernetzausbau für die Industrie seien, um die Region nach vorn zu bringen und Fachkäfte zu sichern. Für junge Startup-Unternehmen müssten gute Bedingungen vor Ort und gute Verbindungen nach Berlin geschaffen werden. Der PCK-Sprecher schlug vor, dass die Region dazu gemeinsam mit der Landesregierung Ideen ausarbeitet.

Peter Probst beschwor die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Schwedt zwischen den beiden Metropolen Berlin und Stettin. Mit seinen industriellen Leuchttürmen und 1800 Gewerbebetrieben besitze Schwedt eine große Strahlkraft und sei einer der bedeutendsten Industriestandorte Brandenburgs, so Probst. Die Region habe große Chancen, dafür wären jedoch bessere Anbindungen zur Autobahn und Datenautobahn notwendig, forderte der Leipa-Geschäftsführer.

Die Forderungen der Indus-­trie bezeichnete Jörg Steinbach als geradezu trivial. Es sei völlig klar, dass die infrastrukturelle Anbindung für jeden Wirtschaftsstandort existenziell sei. „Ich stehe dafür, dass wir für ganz Brandenburg gute Bedingungen schaffen und bin überzeugt, dass landesplanerisch die Uckermark und die Prignitz dabei ein Schwerpunkt sein müssen“, sagte Steinbach.

Der Minister ist Chemieingenieur sowie Wissenschaftler und hatte als Professor für Anlagen- und Sicherheitstechnik beruflich mit dem PCK zu tun. Bei Leipa und dem Biokraftstoffproduzenten Verbio war Jörg Steinbach zum ersten Mal.