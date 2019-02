Aus Wandteilen werden Umkleiden

Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Am Donnerstag und Freitag sind die Wände für den Neubau am Sportplatz gestellt worden – gemessen an der langen Vorgeschichte des Erweiterungsbaus für das Sportlerheim der SG 47 ein Wimpernschlag der Zeit.

Schon von Weitem ist der lange Kranarm auszumachen. Am Haken schwebt Wandteil um Wandteil vom Transporter hinüber zum Rohbau der Sportlerheim-Erweiterung. Stück um Stück nimmt das künftige Gebäude klare Form an. Auf einer Fläche von 250 Quadratmetern sollen vier Umkleidekabinen mit jeweils WC und Duschmöglichkeit entstehen und auch die Schiedsrichter unterkommen, damit der sportvernarrte Ort mit langer Fußballgeschichte und zahlreichen Nachwuchsmannschaften wieder ein adäquates Domizil bekommt.

Rechts neben dem künftigen Eingang kämen überdies separate Toiletten für Besucher und für Menschen mit Behinderungen hin, „von außen zugänglich“, erklärt Detlef Börold. Er begleitet während der Bauarbeiten vor Ort das Geschehen für den Sportverein, quasi als rechte Hand von Vereinspräsident Joachim Günther.

Letzterer kann es wie seine Sportfreunde kaum erwarten, dass der Bau vollendet wird. Nachdem am 17. Dezember der Grundstein gelegt worden war, gab es eine winterbedingte Pause. Jetzt waren die vorgefertigten Blähton-Elemente aus dem Tinglev-Werk am Ortseingang produziert und konnten montiert werden. „Dass die Lieferzeiten so weit eingehalten werden konnten, darüber sind wir sehr froh“, will Günther dem Unternehmen danken, das aus der Ausschreibung hervorgegangen ist.

Der Abschluss nach oben ist der nächste Schritt. Dazu erhält der Bau eine sogenannte Filigrandecke – Deckenplatten mit unterseitig integrierten Stahlmatten, worauf später Schalung und Frischbeton kommen. Immerhin müsse die Statik ja auf künftig 145 Leute ausgelegt sein, verweist der Vereinspräsident auf die Zuschauertribüne oberhalb der Umkleideräume.

Steht das Gebäude doch an jener Stelle, an der 2003 eigens ein Tribünenerdwall aufgeschüttet worden war und für den Mehrzweckbau weichen musste. Die Bänke sind auf der Längsseite des Sportplatzgeländes aufgebaut – „eine Aktion, bei der uns viele Eltern von Kindern aus dem Nachwuchsbereich unterstützt haben und in der Vorbereitungsphase Frank Kollander“, lobt Joachim Günther.

Während die Tribünen-Lösung auf Vereinskosten die eine „Dach“-Seite beansprucht, bleibt auf der anderen Hälfte Platz für Lagerkapazitäten und technisches Mobiliar. Wie schnell es weitergeht, das prüfen auch die Kinder aus dem „Zwergenstübchen“ bei ihrem Spaziergang.