Lesend Programmieren lernen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit 4424 Entleihungen und 4439 Mitgliedern ist die Fürstenwalder Bibliothek nach Schöneiche und Beeskow die meist genutzte im Landkreis Oder-Spree. Mit digitalen Datenbanken, dem Sommerleseclub für Familien und offenen Werkstätten wird das Angebot ausgebaut.

Das Programmieren hat er sich selbst beigebracht. „Mit Büchern aus der Bibliothek“, ergänzt Dominik Lehmann. In den Ferien hat der 14-Jährige dort gleich mehrere Tage verbracht, um mit gut einem Dutzend anderer Kinder und Jugendliche Roboter zu programmieren. „Wir haben schon gesehen, dass es in den nächsten Monaten weitere Veranstaltungen in diese Richtung gibt“, sagt Arvid Weber, dessen Sohn Arthur ebenfalls am Ferienworkshop teilgenommen hat.

„Offene Werkstätten“ oder „Makerspace“ nennt Birgit Paul Angebote wie „Book-Upcycling“, „3D-Stift“ oder „Nintendo Labo“. „Im Vordergrund steht die Vermittlung von Wissen“, sagt die Bibliotheksleiterin. Seit ihrer Einführung im vergangenen Jahr werden diese Veranstaltungen gut besucht. „Ziel ist es nun, daraus einen Selbstläufer mit Ehrenamtlichen zu machen, so dass wir nur noch als Vermittler auftreten und den Raum zur Verfügung stellen“, sagt Birgt Paul.

Das vergangene Jahr brachte auch im alltäglichen Geschäft der Bibliothek eine Neuerung: Im Sommer wurde auf eine neue Bibliothekssoftware umgestellt. „Der Service ist nun benutzerfreundlicher und abgestimmt auf die Nutzung mit Smartphone und Tablet“, erläutert Birgit Paul. So können Bibliotheksmitglieder ihr Konto einsehen, erhalten Erinnerungen an bald endende Leihfristen und können sich Bücher wünschen, die die Bibliothek anschaffen sollte.

1000 Printmedien weniger als sonst waren das im vergangenen Jahr: 4400, darunter 1000 Zeitschriften, hat die Bibliothek gekauft. „Dafür wurde das Angebot an digitalen Datenbanken erweitert“, so die Leiterin. Onleihe (6565 Medien, 229 Nutzer), Tigerbooks (5 Lizenzen für über 2500 Medien, 86 Nutzer) und Wissens-Datenbanken wie Munzinger und Duden (9000 Suchanfragen) werden gut genutzt. „Vor allem im Herbst, wenn Schüler ihre Facharbeiten schreiben, merken wir das deutlich.“ Deshalb, so die Leiterin, werde das Angebot 2019 erweitert.

Mehr als die Hälfte der im Jahr 2018 angemeldeten Nutzer (4439, davon 995 Neuanmeldungen) sind jünger als 30 Jahre; die über 60-Jährigen machen 13 Prozent aus. „Wir sind eine junge Bibliothek“, sagt Birgit Paul. Und scheinbar eine, mit gutem Geschmack: 94 Bibliotheken haben sich via Fernleihe im vergangenen Jahr am Bestand der Fürstenwalder Einrichtung bedient. „Das spricht für unser Angebot.“

Die digitalen Möglichkeiten, aber auch der heiße Sommer machen sich wiederum in den Besucherzahlen bemerkbar: 61 000 Menschen fanden 2018 den Weg in die Bibliothek. Das sei, so Birgit Paul, etwas weniger als im Vorjahr, aber immer noch ein gutes Ergebnis. Allein die insgesamt 325 Veranstaltungen – vom Lesecafé über Bilderbuchkino zum Weihnachtsbasteln – fanden 5000 Teilnehmer.

Dieses Jahr wollen die Mitarbeiter nicht nur nutzen, um mit dem neuen Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder schon die Allerjüngsten für den Umgang mit Büchern zu begeistern. „Wir haben auch das Konzept für den Sommerleseclub überarbeitet“, so Paul. Künftig dürfen sich daran Teams jeden Alters beteiligen, auch Familien, die aus einem erweiterten Medienangebot wählen können. Für ältere Nutzer seien Lehrgänge rund um das Thema Internet und neue Medien geplant – und daran anschließend ein Stammtisch. „Schließlich sind wir ein Ort“, so Birgit Paul, „wo man sich treffen kann.“