Die rollende Bibliothek

Genug Zeit zum Stöbern: Regelmäßig schaut Hedda mit ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern in der Fahrbibliothek vorbei. Im 4-Wochen-Rhythmus steuert der Bücherbus die Gemeinden im Landkreis an. © Foto: Patrizia Czajor

Patrizia Czajor

Ratzdorf (MOZ) Ob CDs, Spiele, Bücher und Zeitschriften – das Sortiment der Fahrbibliothek des Landkreises Oder-Spree ist vielfältig und wird regelmäßig aktualisiert. Einige kommen zum Stöbern, andere wissen schon ganz genau, was als nächstes gelesen wird. Das Angebot kommt gut an.

Seit 1994 tourt der Bücherbus nun schon durch die Ortschaften des Landkreises. „Nach der Wende wurden viele kommunale Bibliotheken geschlossen“, erläutert Edgar Bunde vom Archiv, Lese- und Medienzentrum in Fürstenwalde den Hintergrund der rollenden Bibliothek, an deren Steuer er seit 2002 sitzt. Kurz zuvor sei der auffällig rote LKW über die Kreisverwaltung finanziert worden, wie er sagt. Zunächst seien nur die Ortschaften um Fürstenwalde angefahren worden, nach der Kreisgebietsreform sei das Netz stetig erweitert worden.

Mittlerweile ist der Fahrplan sehr umfangreich, der Bücherbus fährt fast 60 Ortschaften an, darunter etwa Steinsdorf oder Ratzdorf, wo Edgar Bunde und Kollegin Marah Ziehe in dieser Woche Halt gemacht haben. Nachdem das Fahrzeug an einer Haltestelle in Ratzdorf zum Stehen kommt und seine Türen öffnet, steigt sofort ein Herr mit einem Korb voller Bücher ein. Nachdem die gelesene Lektüre abgegeben worden ist, ist der Korb in null Komma nichts mit neuem Lesestoff gefüllt, darunter zwei dicken Wälzer von Ken Follet. „Ich mag besonders historische Romane“, sagt der Mann an der Kasse, wo die neuen Bücher eingescannt werden. Eingedeckt hat er sich für die kommenden vier Wochen. Erst dann kommt der Bücherbus wieder in seine Ortschaft.

Der monatliche Rhythmus ist laut Edgar Bunde erst ab diesem Jahr eingeführt worden. Ein Grund dafür sei, dass jetzt mehr direkt beieinanderliegende Dörfer angefahren würden. Vorher seien es weniger Halte, dafür aber weit auseinander liegende Ortschaften gewesen. Die Strecke, die er an einem Tag zurückgelegt habe, ist laut Edgar Bunde sehr ambitioniert gewesen. Mit dem neuen Fahrplan sei so auch die Aufenthaltszeit an den jeweiligen Standorten länger geworden.

Genug Zeit zum Stöbern also, die einige auch brauchen. Die Stunde, die der LKW in Ratzdorf hält, kostet zumindest Franziska Schulz-Hellwig mit ihren drei Kindern bis zum Schluss aus. Sohnemann Johan hat sich eine Anglerzeitschrift für den Vater geschnappt. Für sich selbst schaut der Drittklässler aber nicht. Mit dem Buch, das er beim letzten Mal ausgeliehen hat, ist er noch nicht durch, wie er sagt. Derweil blättert seine Schwester Hedda, die noch nicht lesen kann, fasziniert in einem Kinderbuch.

Franziska Schulz-Hellwig freut es, dass sie so auch ihre Kinder an Bücher heranführen kann. „Es ist ein schönes Angebot, das wir gern in Anspruch nehmen.“ Dann arbeitet sich die Mutter langsam von der Zeitschriften-Abteilung zu den Büchern über Gartenpflege weiter und fragt Edgar Bunde nach einem Buch über das Schnitzen.

Vor der Nase seiner Kollegin Marah Ziehe hat sich bereits ein kleiner Haufen angesammelt, darunter ein Tieratlas, Zeitschriften und Hörbücher, welche die Familie schon zurückgelegt hat. Das Sortiment aus rund 4000 Medien wird, wie die Mitarbeiterin erläutert, immer wieder aktualisiert. Dazu gehörten nicht nur Sachbücher, Romane oder Hörbücher, sondern auch CDs, Spiele und Mangas. Die Menschen nehmen das Angebot in allen Ortschaften dankend an, wie auch Edgar Bunde sagt. So bleibe den Menschen das Fahren erspart. „Wir fahren nur in Orte, wo keine Bibliotheken sind.“

Dabei stand vor rund zehn Jahren die Abschaffung der Fahrbibliothek im Gespräch, erinnert sich der Bibliothekar. Er findet es gut, dass das Angebot letztlich erhalten bleiben konnte. Nun hat man sogar in einen neuen Bus investiert. Im März soll das neue Fahrzeug, das sich mit der Farbe grün an das Landkreis-Design anpasst, in Fürstenwalde übergeben werden.