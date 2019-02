Grundschul-Container übergeben

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die ganze Woche über haben die Monteure fleißig geackert – und am Freitagvormittag wurde die Container-Anlage an der Löcknitz-Grundschule „fristgerecht und pünktlich“ übergeben, wie Stadtsprecherin Daniela Sell mitteilte. Der Unterricht in den neuen Räumen wird am 25. Februar aufgenommen. Ab Montag wollen Schüler und Lehrer die neuen Räume in Besitz nehmen und beziehen, sagte Schulleiter Sebastian Witt.

Um den Termin hatte es einiges Hin und Her gegeben. Von Anfang an war klar, dass das Ziel, zum Halbjahr fertig zu werden, sehr sportlich war, aber die Stadt hatte es versprochen, um die extrem angespannte Raumsituation in der Schule zu entkrampfen. Dann deutete sich Mitte Januar an, dass es wegen der Brandschutzprüfung einen Aufschub würde geben müssen. Jetzt ist die Abnahme zwar am Freitag erfolgt, aber das ursprüngliche Ziel, zum zweiten Halbjahr, also am Montag, den Unterricht in den neuen Räumen aufzunehmen, ist nicht ganz erreicht worden. „Dazu hätten die Container früher fertig werden müssen“, sagte Schulleiter Sebastian Witt. Er zeigte sich trotzdem froh über die Entwicklung und lobte die großzügige Ausstattung der Räume mit W-Lan, ergonomischen Stühlen und hochfahrbaren Tischen. „Da geht man auch gerne hin.“ Die große Frage werde sein, wie lange das Provisorium halten müsse.(je)