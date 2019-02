Einbrecher in Lokal gestellt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Die Polizei erhielt am Donnerstag Kenntnis von einem Einbruch in ein Lokal, wo sie den Täter kurze Zeit später stellen konnte. Lebensmittel, die der 32 Jahre alte Mann bereits zur Mitnahme bereitgestellt hatte, blieben nun dort. Die Beamten fanden in seinen Sachen außerdem betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel laut Angaben der Polizei positiv aus. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiinspektion, wo er in Gewahrsam kam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.