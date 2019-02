Weltliteratur aus Kunersdorf

MOZ

Kunersdorf ([]) Kunersdorf. Besonders am Herzen lag den Denkmalpflegern schon seit den 1980er Jahren das Wachhalten der Erinnerung an den Dichter, Botaniker und Weltumsegler Adelbert von Chamisso (1781-1838), der in Kunersdorf mit „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ Weltliteratur schrieb. Der Dichter sollte auf jeden Fall aus dem Schatten der Vergangenheit gelöst und in die Sonne der Weltliteratur gestellt werden.

Damals träumten die Beteiligten von einer würdigen Erinnerungsstätte, fanden jedoch keine. Erst als der Findling-Verlag nach Kunersdorf zog und das einstige Verwalterhaus erwarb, gerieten diese Erinnerungen in das nahe Gesichtsfeld. Im Jahre 2015 wurde schließlich der Förderverein Musenhof Kunersdorf e.V. gegründet. Seiner Entstehung folgte die Gründung der Chamisso-Gesellschaft an gleicher Stelle. Der Plan eines Chamisso-Museums entwickelte sich positiv. Und nun durften die Vereinsmitglieder nach ihrer Jahreshauptversammlung eine Vorbesichtigung machen.

Besonders begeistert war ich und das sei mir ausnahmsweise gestattet zu erwähnen, von der ausgestellten originalen Sonnenuhr des einstigen Lestwitz-Itzenplitzschen Besitzes. Jene konnte erfolgreich vor der Verschrottung in der Nachkriegszeit gerettet werden, nachdem die Schlossruine entsorgt wurde, wie wir heute sagen.

Zusammenfassend darf berichtet werden, dass die erheblichen finanziellen Mittel beim Aufbau des Literaturmuseums sehr effektiv eingesetzt wurden. An dieser Stelle erlaube ich mir vorzuschlagen, dieses Museum als Teil um die Bewerbung des Oderbruchs mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel aufzunehmen. Die bürokratischen Hürden sollten möglichst bald genommen werden. Als geeigneter Zeitpunkt zu dessen Verkündigung bietet sich der Tag der offiziellen Eröffnung des Chamisso-Museums im April an. Wichtige Persönlichkeiten des kulturellen Lebens des Bundes und des Landes Brandenburg werden erwartet, die unseren Vorschlag zur weiteren Verwendung mit in ihre Arbeitszimmer nehmen dürfen.

Für viele Vereinsmitglieder wäre es der größte Erfolg aller Bemühungen der letzte vier Jahre, wenn möglichst zahlreiche Schulklassen diesen neuen Ort nach der Eröffnung regelmäßig besuchen würden. Ein Schülerwettbewerb unter dem Thema: „Meine Sicht auf das Chamisso-Museum Kunersdorf“ wäre garantiert förderlich für die Bewertung dieser großartigen Einrichtung als eine bedeutsame literarische Kulturstätte des Kreises Märkisch Oderland.

Somit haben sich die Träume einstiger Denkmalpfleger mehr als erfüllt. Einer ihrer aktivsten Mitstreiter, Kurt Kretschmann, würde heute den Spruch der Sonnenuhr zitieren, der besagt: „Es gibt immer eine bessere Zeit, aber diese ist die unsere.“