Eva-Maria Lubisch

Lindendorf Mit dem Lied „Hoch soll sie leben“ überraschten die Kinder der Kita „Freche Früchtchen“ aus dem Lindendorfer Ortsteil Libbenichen am Freitag Vormittag Helene Lubisch zu ihrem 90. Geburstag. Die noch rüstige und rührige Jubilarin, die in Booßen geboren wurde, war in der Nachkriegszeit selbst Kindergärtnerin und freute sich riesig über den Besuch der Knirpse mit Kitaleiterin Mandy Goldschmidt und Erzieherin Heike Gütte. Sie sang sogar kräftig mit.

Seit 1953 lebt Helene Lubisch in Libbenichen. Sie hat sechs Kinder geboren. 1974 verlor sie ihren Mann durch einen tragischen Unglücksfall. Ein weiterer Schicksalsschlag nahm ihr kurz nach der Wende die jüngste Tochter, doch das Leben ging weiter. Mitlerweile hat sie neun Enkel und zehn Urenkel, mit denen sie ihr Jubiläum feierte. Ihr Rezept für ein langes Leben: Ein Blumengarten, lesen (auch bei Schummerlicht), kochen und natürlich die Großfamilie.