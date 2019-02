Rathaus muss Mietern kündigen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Kreisstadt wird voraussichtlich ab Januar 2022 die Verwaltungsaufgaben für Friedland, Tauche und Rietz Neuendorf übernehmen. Das sehen die zwischen den Gemeinden ausgehandelten Grundsätze für das so genannte Mitverwaltungsmodell vor. Das Papier wird am Dienstag öffentlich im Beeskower Hauptausschuss diskutiert.

Die kommunale Selbstverwaltung stärken, Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger für die örtlichen Angelegenheiten ausbauen, die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Partner stärken. Das sind die Hauptziele der Kommunen, die mit dem Plan der Mitverwaltung verfolgt werden. Und vor allem die kleinen Kommunen sollen beim Verwaltungsaufwand sparen.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Kommunen hat sich nun auf Grundsätze für die Mitverwaltung geeinigt, die jetzt von den Gemeindevertretern und Stadtverordneten diskutiert und beschlossen werden sollen.

Danach ist es Ziel, die Mitverwaltungsvereinbarung bis Ende des Jahres zu beschließen und vom Land genehmigen zu lassen. In den folgenden Monaten könnte man dann die Umsetzung vorbereiten. Ab 2022 würden die Kernaufgaben der Verwaltung im Beeskower Rathaus ausgeführt, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen und der Stadt Friedland würden übernommen.

Doch es gibt Knackpunkte. Einige Aufgaben sollen bei den Gemeinden verbleiben. Dazu gehören unter anderem die Betreibung von Kitas und Grundschulen und von Küchen in diesen Einrichtungen. Auch für die kommunale Bauhöfe soll die Verantwortung bei Friedland, Tauche und Rietz Neuendorf bleiben. Offen ist, ob dies rechtlich möglich ist. Zudem ist es inkonsequent, weil die Gemeinden eine so bezeichnete „Kleinverwaltung“ behalten müssen.

Veränderungen gibt es auch im Brandschutz. Das jetzt vorliegende Papier sieht vor, dass es für alle vier beteiligten Orte eine einheitliche Feuerwehr unter einer Wehrleitung geben wird. In den drei mitverwalteten Gemeinden würden, so wie in einigen jetzigen Ortsteilen von Beeskow, ein oder mehrere Löschzüge verbleiben. Für deren Ausstattung und Finanzierung wären weiter die jeweiligen Gemeinden zuständig.

Zu klären ist dann noch, wo im Beeskower Rathaus die Mitarbeiter sitzen werden. Das Potential für Arbeitsplätze ist begrenzt. 13 bis 15 Plätze würden bei der Kündigung aller Mieter im Haus frei werden, heißt es in dem Papier. Näher erläutert wird das noch nicht. Im Rathaus sind derzeit neben dem Tourismusverein auch die Büros der Regionalen Planungsgemeinschaft und die Revierpolizisten zu finden.

Eine weitere Voraussetzung für das Projekt ist, dass in Friedland, Tauche und Rietz Neuendorf die in diesem Herbst fälligen Bürgermeisterwahlen verschoben werden. Alle Beteiligten seien sich einig, dass ein nicht unwesentlicher Teil des Einsparpotentials in der Reduzierung der Kosten der Verwaltungsleitung liegt, heißt es in der Vorlagen. Aus einem Anhang wird zudem deutlich, dass auch über die Chefsessel hinaus eine effektivere Verwaltung möglich ist. In Beeskow kommen demnach derzeit vier Verwaltungsmitarbeiter auf 1000 Einwohner. Das ist in Brandenburg ein einmalig niedriger Wert. In Friedland sind es dagegen 15,5. Tauche (14) und Rietz Neuendorf (13) liegen dazwischen.