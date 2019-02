Den Mutmach-Geist entdecken

Fleißig am Kneten: Sophie, Wiebke, Lilli, Rika, Nick, Mira und (mit Rücken zur Kamera) Lorena gestalteten bei den Kinderbibeltagen gemeinsam Figuren aus Salzteig. Für die Workshops teilten sich die Kinder in Gruppen auf. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Zum ersten Mal seit mehreren Jahren organisiert die evangelische Kirchengemeinde Beeskow wieder Kinderbibeltage. 24 Kinder beschäftigen sich in den Ferien mit dem Thema „Heiliger Geist“. Nachmittags werden Workshops angeboten.

„Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen“. Pfarrerin Anne Linden stimmt die Zeilen des beliebten Mitmachliedes an. Vor ihr stehen 24 Kinder in der Alten Schule in Beeskow und stimmen ein, die Textzeilen werden an die Wand projiziert. Die jungen Teilnehmer machen alle bei den Kinderbibeltagen mit, die ein Team aus den beiden Pfarrerinnen Elisabeth Preckel und Anne Linden, den zwei Gemeindepädagoginnen Susanne Köhler und Christel Stawenow sowie Kanthor Mathias Alward organisiert hat. Unterstützung bekommen sie von mehreren Jugendlichen aus den umliegenden Gemeinden. Das Programm beginnt an jedem Morgen mit Liedern und Geschichten zum Thema „Heiliger Geist“. Dazu nutzen die Organisatoren ein Begleitheft, das Impulse und Geschichten zum Thema liefert. An einem Tag geht es etwa um den „Mutmach“-Geist, der in der Geschichte einem Kind hilft, das gemobbt wird.

„Uns ist schon wichtig, den Kindern Wissen auch über biblische Themen mitzugeben“, sagt Susanne Köhler. Das unterscheide die Kinderbibeltage auch von einem klassischen Ferienprogramm. Deshalb werden in den Geschichten auch immer wieder biblische Verse zitiert und erklärt. Außerdem werden von den Teamleiterinnen verschiedene Workshops, etwa im Tanzen, gemeinsamen Musizieren oder Basteln angeboten. Jill Graske aus Schneeburg leitet einen Workshop zum Ballon-Bemalen: „Mir macht es generell Spaß, mit Kindern zu arbeiten.“ Die 14-Jährige wurde von der Taucher Gemeindepädagogin Christel Stawenow angesprochen, ob sie mithelfen wolle. Bei ihr besuchte sie auch die Christenlehre.

Die Beeskower Pfarrerin Elisabeth Preckel begrüßt es, dass die Jugendlichen mitmachen: „Für die Kinder ist das toll, und die Mädchen sind auch ganz engagiert“, sagt sie. Im oberen Teil der alten Schule bemalt Teilnehmerin Anna ein Blatt zum Thema „Heiliger Geist“: „Ich finde es schön, dass man hier verschiedene Sachen ausprobieren kann“, sagt sie. Sie besucht in Görzig die Christenlehre und höre da gerne bei den Geschichten zu.

Christel Stawenow, Taucher Gemeindepädagogin, findet es generell wichtig, Kindern biblische Themen so zu vermitteln, dass sie sie verstehen: „Es ist natürlich nicht so einfach, Kinder dafür zu begeistern“, gibt sie zu. Diejenigen Kinder, die Familiengottesdienste oder Angebote wie die Kinderbibeltage besuchen, kommen laut Christel Stawenow aber meist ohnehin aus christlich sozialisierten Familien.

Das Team hat die Kinderbibeltage zum ersten Mal vorbereitet. Die seit August tätige Gemeindepädagogin Susanne Köhler kannte das Angebot noch aus ihrer eigenen Kindheit und wollte in Beeskow damit einen Versuch starten. Mit der Resonanz ist sie zufrieden: „Uns ist es wichtig, uns als moderne, offene Kirche zu präsentieren“, betont sie. Angebote wie die Kinderbibeltage seien für alle Kinder und Jugendlichen offen.

Der letzte Tag der Kinderbibeltage beginnt am Sonnabend um 9 Uhr in der alten Schule Beeskow, die Kosten betragen 2,50 Euro. Außerdem kann in der Alten Schule bei einer „Kids night“ übernachtet. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Familiengottesdienst in der St. Marienkirche statt.