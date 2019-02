Das Sonntags-Shopping-Verbot nervt viele Polen

Dietrich Schröder

Slubice/Warschau (MOZ) Am vergangenen Sonntag waren sie geschlossen, an diesem Sonntag bleiben sie ebenfalls zu und am nächsten wieder.

Die Rede ist von den Supermärkten und vielen anderen Läden in Polen. Erst in zwei Wochen – am 24. Februar – kann man im Nachbarland auch am siebten Tag der Woche wieder nach Herzenslust shoppen.

Dass dies seit Jahresbeginn nur noch am letzten Wochenende jedes Monats ist, missfällt aber nicht nur deutschen Besuchern des Nachbarlands, sondern auch vielen Polen. „Die Kirche und die Gewerkschaft, die diese Einschränkung gefordert haben, hatten ja damit argumentiert, dass die Verkäuferinnen mehr Zeit für ihre Familien haben sollen“, meint Robert Dziuba aus Gorzów. „Aber wenn wir früher mit unseren Kindern sonntags shoppen und anschließend im Center Essen gegangen sind, war das auch ein Familienerlebnis“, sagt der Familienvater. Andere Leute fühlen sich vom Staat gegängelt, zumal das vor zwei Jahren beschlossene Gesetz noch eine Verschärfung für 2020 vorsieht. Dann soll es nur noch sieben verkaufsoffene Sonntage im ganzen Jahr geben.

Bei der Umfrage eines Wirtschaftsinstituts sprachen sich jetzt 71 Prozent der Befragten gegen das Verbot aus. Zugleich gaben 60 Prozent an, dass sie ihre Gewohnheit, sonntags Einkäufe zu machen, aufrecht erhalten haben. Denn das Gesetz bietet zahlreiche Schlupflöcher: Inhaber kleiner Geschäfte können diese öffnen, wenn sie nur selbst und keine Angestellten arbeiten. Auf dieser Grundlage sind auch die Händler auf den Grenzbasaren von dem Verbot befreit.

„Trotzdem haben auch wir inzwische Einbußen, weil weniger deutsche Kunden an den Sonntagen kommen, an denen nicht alle Geschäfte geöffnet sind“, berichtet der Slubicer Händler Adam Skocz. Darauf, dass die Einschränkungen vor allem zu Lasten kleiner Läden ging, verweist auch der polnische Einzelhandelsverband. So seien im vergangenen Jahr – als noch zwei Sonntage pro Monat verkaufsoffen waren – mehr als 5000 kleine Läden vorwiegend in Kleinstädten, Dörfern und Ortsteilen geschlossen worden.

Andererseits hätten Tankstellen, die rund um die Uhr verkaufen dürfen, ein Umsatzplus von 13 Prozent erzielt. Auch die großen Discounter locken ihre Kunden seither mit Sonderrabatten am Freitag und Sonnabend, in manchen Großstädten bleiben die Shops an diesen Tagen bis 24 Uhr geöffnet.

Doch jetzt gibt es erste Zeichen, dass es nicht bei den Einschränkungen bleibt. „Wir sind eine Regierung, die auf die Stimmungen im Volk hört“, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, als er in dieser Woche von Journalsiten zu dem Thema befragt wurde. Und fügte hinzu, dass es „in Kürze eine Entscheidung dazu geben wird“.

Seither wird spekuliert, dass man zumindest zu der Regelung vom vergangenen Jahr zurückkehrt, als noch der erste und der letzte Sonntag jedes Monats verkaufsoffen waren. Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands, Cezary Kazmiercazk, schlägt noch eine andere Variante vor: „Man sollte ein Gesetz beschließen, laut dem jeder im Handel Beschäftigte den Anspruch auf zwei freie Sonntag im Monat hat. Das könnten dann die Firmen selbst regeln.“

Der für seine liberalen Ansichten bekannte Wirtschaftsprofessor Henryk Cwiklinski hat noch eine andere Idee: „Es würde ausreichen, wenn man es den Geschäften überlässt, ob sie an zwei Sonntagen im Monat schließen oder nicht. Alles andere müssten sie mit ihren Mitarbeitern klären.“