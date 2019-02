„Es zeichnet sich ein Wechsel der Generationen ab“

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Kommunalwahlen werfen nicht nur politisch lange Schatten, sondern auch organisatorisch. Niemand wüsste das besser als Wahlleiterin Sylvia Borkert. Sie sorgt im Amt Barnim-Oderbruch dafür, dass sowohl im Vorfeld als auch danach alles reibungslos abläuft.

Eine große Verantwortung, der sich die Wahlleiterin schon seit einigen Jahren routiniert stellt. Dabei hilft ihr ein „Fahrplan“, der detailliert aufzeigt, wo welche Fristen einzuhalten sind. Als erstes hat die Wahlleiterin nun vor den Wahlen die Bekanntmachungen in den Schaukästen in allen sechs Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch anbringen lassen. Sie informieren die Bürger über die Wahlzeit und den Ort. Im Amtsbereich kann am 26. Mai zwischen 8 und 18 Uhr in 22 Wahllokalen gewählt werden. Die Wahlhelfer werden derzeit noch gesucht. „Aber sechs Wahllokale sind schon besetzt“, sagt die Wahlleiterin. In allen Ortsteilen soll im Mai die Kommunal- und Europawahl stattfinden können. Dazu werden in Gemeindehäusern aber auch Schulen und Kindertagesstätten Wahllokale eingerichtet. Einige davon sind sogar barrierefrei. „Und wo das nicht der Fall ist, wird es Rampen geben, falls es Rollstuhlfahrer gibt, die zur Wahl kommen“, sagt Sylvia Borkert.

Rund 5 700 Wahlberechtigte können im Mai ihr Votum abgeben. Gewählt werden Gemeindevertreter, Ortsvorsteher und Bürgermeister. Zeitgleich findet die Europawahl statt und es werden die Vertreter für den Kreistag bestimmt. In die Gemeindevertretung von Reichenow-Möglin können acht Vertreter gewählt werden, in den Gemeinden Prötzel, Neutrebbin, Neulewin und Bliesdorf sind es zehn und in Oderaue zwölf Gemeindevertreter. „Die Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreter richtet sich nach der Zahl der Einwohner“, erklärt Sylvia Borkert. Die Zahl der Ortsvorsteher dagegen nach den Kandidaten, die sich zur Wahl stellen würden. Wahlvorschläge seien jedoch noch nicht da, berichtet die Wahlleiterin. Einige hätten sich jedoch schon die Wahlunterlagen abgeholt. Denn in den ersten Gemeinden gab und gibt es auch schon Beratungen zum neuen Parlament.

Beratung bei konkreten Fragen und zum Prozedere bietet Sylvia Borkert im Amt an. Einige der Kandidaten kennen das ja schon seit Jahren, andere sind vielleicht ganz neu. „Es zeichnet sich ein Generationswechsel ab“, ist Sylvia Borkert überzeugt.

Bis zum 21. März 12 Uhr müssen die Wahlvorschläge im Amt Barnim-Oderbruch eingegangen sein. Am 26. März tagt dann der Wahlausschuss. Öffentlich. Mit dabei: Die Wahlleiterin, ihr Stellvertreter Helge Suhr sowie die fünf Beisitzer. Geprüft wird dann, ob alle Formulare richtig ausgefüllt sind, ob die Wählbarkeit gegeben ist oder ob nicht mehr drauf stehen, als zulässig sind. „Verschiedene Formalien eben“, sagt Sylvia Borkert zum Prozedere. Danach erfolgt die Aufstellung über die zur Wahl Zugelassenen sowie der Druck der Stimmzettel.