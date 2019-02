Feuerwehr informiert über Einsätze

dpa

Berlin (dpa) Hunderte Notrufe und Rettungseinsätze hautnah: Am Montag wollen bundesweit 41 Berufsfeuerwehren per Twitter über ihre Arbeit informieren.

Zwölf Stunden lang (ab 8 Uhr) macht auch Deutschlands größte Berufsfeuerwehr in Berlin per Twitter öffentlich, was passiert und mit welchen Problemen sie konfrontiert ist. Von vielen Einsätzen soll live getwittert werden.

An der Aktion „Twittergewitter“ beteiligen sich nach den Angaben auch Feuerwehren in München, Hamburg, Düsseldorf, Bremen und Frankfurt am Main. Anlass ist der Europäische Tag des Notrufs am 11.2. - passend zur Notrufnummer 112. Unter dieser Nummer können seit 2008 Notrufdienste europaweit erreicht werden. Twitter-Aktionen von Einsatzkräften in ganz Deutschland gab es schon öfter. Zum ersten Mal werden nun aber zeitgleich Feuerwehren Tweets absetzen.

Die Hauptstadt-Feuerwehr will am Montag zugleich zeigen, welche Berufe und Karrierechancen es gibt. So solle verdeutlicht werden, wann es richtig ist, einen Notruf abzusetzen, sagte Feuerwehrsprecher Frederic Finner der Deutschen Presse-Agentur. Denn immer wieder wird der Notruf auch für Bagatellen gewählt.

Derzeit arbeiten bei der Berliner Feuerwehr knapp 5000 Männer und Frauen. Aktuell folgen etwa 111 000 Interessierte der Berliner Feuerwehr auf Twitter. Die Berliner Fuerwehr ist seit 2009 auf Twitter aktiv. Laut Sprecher Finner ist der Nachrichtenkanal ein wichtiges Instrument, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Als zum Beispoel im heißen Sommer 2018 Wälder im Nachbarland Brandenburg in Flammen standen und Brandgeruch über Berlin hing, twitterte die Feuerwehr, dass keine Gesundheitsgefahr bestehe. Danach sei die Zahl der besorgten Anrufe zurückgegangen, sagte der Sprecher.