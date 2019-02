Regierung will Huawei nicht ausschließen

Dieter Keller

Berlin (dpa) Die Bundesregierung will den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei beim Aufbau des neuen G5-Mobilfunknetzes in Deutschland nicht ausschließen. Sie wolle aber allen potenziellen Anbietern „klare Vorgaben“ zu den Sicherheitsanforderungen machen.

Das berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf „Regierungskreise“. Ein Regierungssprecher wollte das nicht bestätigen; die Beratungen in der Regierung dauerten an. Die zuständigen Minister hatten am Mittwoch nach der Kabinettssitzung ohne weitere Experten über das Thema beraten.

Seit längerem erheben Fachleute Vorbehalte gegen Huawei. Die Technik könnte genutzt werden, Daten und Gespräche aus dem Mobilfunknetz auszuspionieren. Zudem könnte sie bei einem Cyberkonflikt für Attacken aus China genutzt werden, oder es könnte eine Hintertür für Angreifer eingebaut werden. Allerdings gibt es auch den Verdacht, die USA würden mit Warnungen bezwecken, dass Technik ihrer Anbieter wie Cisco gekauft wird.

Die Huawei-Führung hatte dies stets betritten. Auch hatten Telekommunikationsunternehmen und Sicherheitsfirmen bisher keine illegalen Hintertüren in den Huawei-Geräten entdeckt. Dabei prüfen die Mobilfunkprovider die eingekaufte Ausrüstung vor dem Einsatz auf Herz und Nieren. Auch die Bundesregierung hat bisher keine Beweise gegen Huawei oder andere chinesische Hersteller. Allerdings heißt es, Sicherheitslücken seien erst zu erkennen, „wenn man davor steht“.

Huawei installiert sehr wohl – wie alle anderen Hersteller, eine offiziell dokumentierte Schnittstelle für rechtmäßige Abhörmaßnahmen. Sie dürfen in Deutschland nur von einem Gericht angeordnet werden. Solche Schnittstellen bei westlichen Herstellern hatte der US-Geheimdienst bei den Abhörmaßnahmen verwendet, die durch die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden 2013 bekannt geworden waren.

Derzeit erarbeitet die Bundesnetzagentur einen Sicherheitskatalog. Außerdem soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Produkte zertifizieren und lizensieren, mit denen das neue 5G-Netz aufgebaut werden soll. Es soll noch vor der Versteigerung der Lizenzen für das G5-Netz, im März, fertiggestellt werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte darauf gerdrungen, Huawei nicht grundsätzlich vom Netzausbau auszusperren. Sie hatte allerdings Sicherheiten beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland verlangt. Man müsse angesichts der Sicherheitsbedenken mit der chinesischen Regierung sprechen, dass „eben nicht die Firma einfach die Daten an den Staat abgibt“, sagte Merkel am Dienstag in Tokio.

Experten rechnen damit, dass der Ausschluss von Huawei-Technik den 5G-Ausbau in Deutschland um ein bis zwei Jahre verzögern könnte. Es gibt Alternativen sowohl in den USA als auch in Südkorea, Taiwan und Europa.

Allerdings gilt der chinesische Konzern als technisch fortschrittlich und preiswert. Zudem hat er den Ruf, besser auf Kundenwünsche einzugehen als Wettbewerber. Der Fall Huawei zeige erstmals die Abhängigkeit von chinesischer Technologie, sagte Jan-Peter Kleinhans, IT-Sicherheitsexperte beim Thinktank Stiftung Neue Verantwortung, dem Handelsblatt. Diese Debatte werde in den nächsten Jahren noch in vielen anderen Sektoren zu sehen sein.