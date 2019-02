Schulamt kehrt nach Eberswalde zurück

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die rot-rote Landesregierung plant eine Außenstelle des Staatlichen Schulamtes in Eberswalde einzurichten. Dies bestätigt am Freitag Regierungssprecher Florian Engels. Das Kabinett wird kommenden Dienstag bei seiner Sitzung in Prenzlau über die Korrektur der aktuellen Struktur beraten.

Bis Mai soll Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ein Konzept für die Schulaufsicht im Nordosten des Landes vorlegen, so Engels. Die geplante Außenstelle in Eberswalde werde in jedem Fall „personell ausreichend besetzt“ sein, heißt es. Die gute Entwicklung im Barnim erfordere eine Stärkung der Schulaufsicht in der Region.

Bislang obliegt die Schulaufsicht vier landesweiten Schulämtern. Für den Barnim und die Uckermark ist das Schulamt Frankfurt (Oder) zuständig. Das stößt bei Lehrern auf Kritik, da Lehrer teils weite Wege in Kauf nehmen müssen. Bis 2015 gab es auch in Eberswalde ein Schulamt. Es wurde im Zuge einer Reform mit dem in Frankfurt zusammengelegt. Seitdem gibt es Proteste in den betroffenen Landkreisen. Die CDU startete eine Petition und selbst der heutige Landrat Daniel Kurth (SPD) plädierte für die Rückkehr.